Honda CB500 2026 - môtô phong cách cổ điển giá từ 2.900 USD

Hãng xe Nhật Bản Honda ra mắt CB500 2026 cho thị trường Ấn Độ. Đây là dòng môtô phong cách cổ điển, trang bị động cơ xăng 500 phân khối. CB500 mới cung cấp ba phiên bản, chủ yếu khác biệt về thiết kế vành xe và đồ họa.

Cụ thể, bản tiêu chuẩn Alloy với vành hợp kim (mâm đúc) có giá 2.900 USD, bản Spoke (vành nan hoa) giá 3.100 USD và bản cao cấp nhất Spoke with Stripes (vành nan hoa có sọc) giá 3.200 USD.

Điểm nhấn của Honda CB500 nằm ở khối động cơ một xi-lanh, dung tích 501 phân khối, làm mát bằng không khí và dầu, sản sinh công suất 28 mã lực, mô-men xoắn cực đại 43,3 Nm. Xe lắp hộp số 5 cấp.

Môtô hoài cổ CB500 ra mắt thị trường Ấn Độ. Ảnh: Honda

Honda định hướng CB500 là mẫu xe tập trung vào sự thoải mái và dễ điều khiển, thay vì hướng đến hiệu suất cao tuyệt đối. Xe mang kiểu dáng cổ điển đặc trưng của dòng roadster, tương đồng với người anh em CB350, gồm đèn pha LED tròn, bình xăng hình giọt nước, yên liền mạch. CB500 còn có ống xả lớn, thiết kế tổng thể đơn giản, truyền thống, phù hợp với nhóm khách hàng ưa chuộng phong cách retro.

CB500 trang bị cặp phuộc trước dạng ống lồng thông thường và giảm xóc đôi phía sau. Xe lắp phanh đĩa đơn ở hai bánh, phanh ABS hai kênh. Ngoài ra, CB500 còn đi kèm hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, ly hợp chống trượt.

Về tính năng, xe sở hữu cụm đồng hồ kết hợp analog và kỹ thuật số, tích hợp kết nối Honda RoadSync. Cho phép người lái kết nối điện thoại thông minh với xe để truy cập các tính năng như dẫn đường và các chức năng khác.

Honda CB500 mới được sản xuất tại Ấn Độ, giúp duy trì mức giá cạnh tranh. Đây cũng là một trong số ít mẫu xe tại Ấn Độ trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích lớn kết hợp với thiết kế roadster cổ điển.

Trên thị trường, CB500 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Royal Enfield Interceptor 650 và BSA Gold Star 650. Tuy nhiên, Honda lựa chọn hướng đi khác biệt với động cơ xi-lanh đơn, giúp xe nhẹ hơn và mang lại cảm giác lái khác biệt so với các mẫu xe sử dụng động cơ hai xi-lanh trong cùng phân khúc giá.