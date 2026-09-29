Honda tung bộ đôi maxi-scooter 330cc phiên bản đặc biệt, giá từ 159 triệu đồng

Hai mẫu xe vẫn giữ nguyên thiết kế và nền tảng vận hành đặc trưng của phiên bản tiêu chuẩn, nhưng được làm mới bằng cách kết hợp các mảng màu và họa tiết riêng với những đường nét hiện đại vốn có.

NSS350 Limited Edition hướng đến phong cách maxi-scooter đường phố với thiết kế gọn gàng, thanh lịch. Mẫu xe sở hữu chiều cao yên 780 mm, thấp hơn ADV350, trong khi trọng lượng vận hành ở mức khoảng 185 kg. Phía trước được trang bị kính chắn gió có thể điều chỉnh, giúp người lái chủ động kiểm soát luồng gió tùy theo tốc độ và điều kiện vận hành.

Trong khi đó, ADV350 Limited Edition tiếp tục phát huy phong cách adventure đặc trưng của dòng ADV. Xe được trang bị phuộc trước hành trình ngược (Upside Down), kết hợp hệ thống giảm xóc sau có Sub-Tank nhằm tăng khả năng hấp thụ dao động khi di chuyển trên nhiều loại địa hình. Kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh độ cao và có chiều rộng khoảng 180 mm. ADV350 có chiều cao yên 795 mm, trọng lượng vận hành 188 kg và khoảng sáng gầm 155 mm.

Cả ADV350 và NSS350 Limited Edition đều sử dụng động cơ eSP+ dung tích 330 cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa 21,6 kW, tương đương khoảng 29,38 mã lực, tại 7.500 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 31,8 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động V-Belt CVT, phù hợp với đặc tính vận hành của dòng maxi-scooter.

Hai mẫu xe được trang bị bình nhiên liệu dung tích 11,7 lít. Theo tiêu chuẩn WMTC, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở khoảng 27,6 km/lít. Với thông số này, bộ đôi maxi-scooter 330 cc hướng đến khả năng sử dụng linh hoạt, đáp ứng cả nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị lẫn những hành trình đường dài.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên hai phiên bản Limited Edition là màn hình TFT màu 7 inch. Hệ thống Honda RoadSync cho phép xe kết nối với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth, hỗ trợ một số tính năng như dẫn đường, thực hiện cuộc gọi và các chức năng kết nối khác trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, ADV350 và NSS350 Limited Edition còn được trang bị hệ thống kiểm tra áp suất lốp TPMS cùng tay lái tích hợp chức năng sưởi. Đây là những tiện ích hữu dụng, đặc biệt khi xe vận hành trong điều kiện thời tiết lạnh.

Về an toàn, cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và Honda Selectable Torque Control (HSTC). Hệ thống phanh sử dụng đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Xe cũng tích hợp Smart Key, cho phép người dùng khởi động và vận hành mà không cần sử dụng chìa khóa cơ truyền thống.

Khả năng chứa đồ tiếp tục là một trong những lợi thế của dòng maxi-scooter. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 48 lít, đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm Full Face. Ngoài ra, khu vực phía trước được bố trí các hộc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB Type-C, giúp người dùng thuận tiện nạp năng lượng cho các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Tại Trung Quốc, Honda NSS350 Limited Edition được công bố giá 40.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 159 triệu đồng. Trong khi đó, ADV350 Limited Edition có giá 42.480 nhân dân tệ, tương đương khoảng 165 triệu đồng.