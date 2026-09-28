Click 125 phiên bản đặc biệt trình làng, giá chỉ 36,5 triệu đồng

Điểm nhấn của Click 125 Smart Edition là màu sơn Pearl Arctic White Smart Edition mới. Honda Philippines cho biết phiên bản này được sản xuất giới hạn 20.000 xe, nhằm đánh dấu cột mốc hãng đạt sản lượng 10 triệu xe máy tại thị trường Philippines.

So với Click 125 bản Standard, khác biệt đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống Honda Smart Key. Công nghệ này cho phép người dùng kích hoạt hệ thống và khởi động động cơ mà không cần cắm chìa khóa vào ổ khóa truyền thống. Xe đồng thời được trang bị Idling Stop System (ISS), giúp tự động ngắt động cơ khi xe dừng trong một số điều kiện nhất định nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Tuy nhiên, Click 125 Smart Edition vẫn sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số dạng truyền thống và chưa được tích hợp hệ thống kết nối Honda RoadSync. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa Wavy Disc ở bánh trước và phanh tang trống phía sau, kết hợp Combined Brake System (CBS). Xe không được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Về vận hành, Honda Click 125 Smart Edition tiếp tục sử dụng động cơ eSP 125cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ cho công suất tối đa 8,2 kW, tương đương khoảng 11,1 PS tại 8.500 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 10,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Theo Honda, Click 125 có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 50,3 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC. Xe được trang bị bình nhiên liệu dung tích 5,5 lít.

Ở khu vực phía trước, xe có cổng sạc USB Type-C phục vụ nhu cầu sạc smartphone và các thiết bị điện tử. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED, trong khi bộ mâm hợp kim 14 inch được trang bị cho cả hai bánh.

Click 125 Smart Edition sử dụng lốp không săm với kích thước 90/80-14 ở bánh trước và 100/80-14 ở bánh sau. Xe có trọng lượng khoảng 111 kg, chiều cao yên 769 mm.

Tại Philippines, Honda Click 125 Smart Edition có giá niêm yết 87.700 peso, tương đương khoảng 36,5 triệu đồng. Với số lượng sản xuất giới hạn 20.000 xe, phiên bản này hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu Click 125 với diện mạo đặc biệt cùng một số trang bị tiện ích cao cấp hơn bản tiêu chuẩn.