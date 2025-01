Honda CB400 Super Four 2025 "lộ diện" với những thông tin gây phấn khích cho giới mê xe

Trước đó, Honda CB400 Super Four đã bị ngưng sản xuất từ năm 2022. Tuy nhiên với việc được sử dụng phổ biến trong nhiều hoạt động công cộng của Nhật Bản (như xe tập tại trường lái, sử dụng làm xe dẫn đoàn củac cảnh sát). Do đó, việc CB400 Super Four phiên bản hoàn toàn mới rất có thể sẽ sớm được giới thiệu.

Về cơ bản, CB400 Super Four mới sẽ không đổi về thiết kế so với phiên bản cũ tuy nhiên sẽ có sự thay đổi đáng kể về mặt động cơ. Ở phiên bản cũ, mẫu naked-bike nhà Honda sử dụng khối động cơ từ CBR400R NC23 từ năm 1986 do đó tới hiện tại đã không đáp ứng chuẩn khí thải mới nhất.

Theo các nguồn tin, khối động cơ mới sẽ được phát triển hoàn toàn mới bởi Wuyang Honda - liên doanh của Honda tại thị trường Trung Quốc. Mẫu động cơ mới sẽ cạnhtranh với động cơ của Kawasaki ZX-4R, động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 400cc mạnh mẽ nhất hiện nay, có thể đạt công suất 77 mã lực (ps). Tuy nhiên, Honda sẽ hướng tới một động cơ không chỉ mạnh mẽ mà còn đạt được sự cân bằng về tất cả các mặt. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng động cơ mới này sẽ trang bị công nghệ E-Clutch, công nghệ mà chúng ta vừa được trải nghiệm trên dòng 650 Series vào năm ngoái.

Chưa rõ thiết kế của CB400 Super Four sẽ có gì thay đổi không nhưng chuyên trang xe Young Machine tiết lộ rằng nó sẽ có sự pha trộn thiết kế của CB400 Super Four truyền thống với CBX400F. Đồng thời cũng sẽ có phiên bản quây gió CB400 Super Four Bol D'Or để thêm lựa chọn cho người sử dụng.

Dự kiện phiên bản mới của Honda CB400 Super Four sẽ được giới thiệu vào tầm tháng 9 - 11 năm 2025.