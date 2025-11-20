Giá xe số cao cấp Honda Future 125 FI mới nhất, chênh nóng tiền triệu

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là khép lại năm 2025, nên thị trường xe máy đang có xu hướng bủng nổ mạnh hơn. Nhiều hãng xe đã tung ra các ấn phẩm mới, sẵn sàng phục vụ dịp mua sắm cuối năm, giá nhiều dòng xe cũng tăng mạnh. Khảo sát một HEAD Honda ở nội thành Hà Nội cho thấy, dòng xe Honda Future 125 FI đang được bán ra với giá chênh cao tiền triệu so với giá niêm yết của nhà sản xuất.

Giá Honda Future 125 FI mới nhất tháng 11/2025:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Future 125 FI Tiêu chuẩn 30,52 34,7 Future 125 FI Cao cấp 31,7 35,8 Future 125 FI Đặc biệt 32,19 36

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Thiết kế tổng thể sang trọng, trẻ trung và lịch lãm được thể hiện qua kiểu dáng hài hòa cùng các chi tiết tỉ mỉ, sắc nét như lôgô, mặt đồng hồ, hệ thống đèn, các chi tiết mạ cờ-rôm cao cấp và màu sơn, tất cả giúp tăng thêm vẻ nổi bật cho chủ sở hữu.

Cụm đèn pha LED cao cấp có tuổi thọ cao, tiết kiệm năng lượng và cho ánh sáng mạnh, nâng cao khả năng quan sát ban đêm, đồng thời mang đến hình ảnh sang trọng. Lôgô “Future” 3D hiện đại tạo điểm nhấn thẩm mỹ, trong khi mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ bảng điều khiển xe hơi sang trọng với bố cục vòm rộng cho cảm giác cao cấp và khác biệt.

Future 125 FI có 3 phiên bản với phối màu mới trên toàn bộ xe và chi tiết ốp khe gió/cánh gió, mang lại diện mạo tươi mới; lần ra mắt này bổ sung 3 màu mới gồm đỏ đen trắng và xám đen xanh cho bản Cao cấp, bạc đen xám cho bản Đặc biệt, giúp tăng vẻ trẻ trung và thời thượng.

Động cơ 125cc danh tiếng tiếp tục duy trì chất lượng cao kết hợp thiết kế lọc gió tối ưu, giúp tăng công suất, mô-men xoắn và khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Hệ thống đèn đảm bảo tầm nhìn tối ưu, hạn chế quên bật đèn trong điều kiện thiếu sáng và tăng khả năng nhận diện khi di chuyển trong phố. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội được kế thừa từ điểm mạnh của động cơ danh tiếng 125cc của Honda, với mức tiêu thụ chỉ 1,47 l/100 km, luôn là một trong những lý do lớn nhất khiến khách hàng lựa chọn Future 125 FI.

Trên xe Future 125 FI có nhiều tiện ích, điển hình như ổ khóa hiện đại 4 trong 1 gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên, dễ sử dụng và chống rỉ sét tốt. Hộc đựng đồ lớn chứa được mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, tăng tính tiện dụng cho người dùng.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda Future 125 FI: