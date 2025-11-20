Giá xe số cao cấp Honda Future 125 FI mới nhất, chênh nóng tiền triệu
Honda Future 125 FI siêu tiết xăng, thiết kế lịch lãm mang đẳng cấp xe số cao cấp, lại có nhiều tiện ích khiến dòng xe này luôn có khả năng giữ giá cực tốt.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là khép lại năm 2025, nên thị trường xe máy đang có xu hướng bủng nổ mạnh hơn. Nhiều hãng xe đã tung ra các ấn phẩm mới, sẵn sàng phục vụ dịp mua sắm cuối năm, giá nhiều dòng xe cũng tăng mạnh. Khảo sát một HEAD Honda ở nội thành Hà Nội cho thấy, dòng xe Honda Future 125 FI đang được bán ra với giá chênh cao tiền triệu so với giá niêm yết của nhà sản xuất.
Giá Honda Future 125 FI mới nhất tháng 11/2025:
|Mẫu xe
|Giá đề xuất (Triệu đồng)
|Giá đại lý (Triệu đồng)
|Future 125 FI Tiêu chuẩn
|30,52
|34,7
|Future 125 FI Cao cấp
|31,7
|35,8
|Future 125 FI Đặc biệt
|32,19
|36
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Thiết kế tổng thể sang trọng, trẻ trung và lịch lãm được thể hiện qua kiểu dáng hài hòa cùng các chi tiết tỉ mỉ, sắc nét như lôgô, mặt đồng hồ, hệ thống đèn, các chi tiết mạ cờ-rôm cao cấp và màu sơn, tất cả giúp tăng thêm vẻ nổi bật cho chủ sở hữu.
Cụm đèn pha LED cao cấp có tuổi thọ cao, tiết kiệm năng lượng và cho ánh sáng mạnh, nâng cao khả năng quan sát ban đêm, đồng thời mang đến hình ảnh sang trọng. Lôgô “Future” 3D hiện đại tạo điểm nhấn thẩm mỹ, trong khi mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ bảng điều khiển xe hơi sang trọng với bố cục vòm rộng cho cảm giác cao cấp và khác biệt.
Future 125 FI có 3 phiên bản với phối màu mới trên toàn bộ xe và chi tiết ốp khe gió/cánh gió, mang lại diện mạo tươi mới; lần ra mắt này bổ sung 3 màu mới gồm đỏ đen trắng và xám đen xanh cho bản Cao cấp, bạc đen xám cho bản Đặc biệt, giúp tăng vẻ trẻ trung và thời thượng.
Động cơ 125cc danh tiếng tiếp tục duy trì chất lượng cao kết hợp thiết kế lọc gió tối ưu, giúp tăng công suất, mô-men xoắn và khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Hệ thống đèn đảm bảo tầm nhìn tối ưu, hạn chế quên bật đèn trong điều kiện thiếu sáng và tăng khả năng nhận diện khi di chuyển trong phố. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội được kế thừa từ điểm mạnh của động cơ danh tiếng 125cc của Honda, với mức tiêu thụ chỉ 1,47 l/100 km, luôn là một trong những lý do lớn nhất khiến khách hàng lựa chọn Future 125 FI.
Trên xe Future 125 FI có nhiều tiện ích, điển hình như ổ khóa hiện đại 4 trong 1 gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên, dễ sử dụng và chống rỉ sét tốt. Hộc đựng đồ lớn chứa được mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, tăng tính tiện dụng cho người dùng.
Bảng thông số kỹ thuật của Honda Future 125 FI:
|Khối lượng bản thân
|104 kg
|Dài x Rộng x Cao
|1.931 x 711 x 1.083 mm
|Khoảng cách trục bánh xe
|1.258 mm
|Độ cao yên
|756 mm
|Khoảng sáng gầm xe
|133 mm
|Dung tích bình xăng
|4,6 lít
|Kích cỡ lốp trước
|70/90-17M/C 38P
|Kích cỡ lốp sau
|80/90-17M/C 50P
|Phuộc trước
|Ống lồng, giảm chấn thủy lực
|Phuộc sau
|Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực
|Loại động cơ
|Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh làm mát bằng không khí
|Công suất tối đa
|6,83 kW tại 7.500 vòng/phút
|Mức tiêu thụ nhiên liệu
|1,47 lít/100 km
|Hộp số
|4 số tròn
|Hệ thống khởi động
|Đạp chân/ Điện
|Mô-men cực đại
|10,2 Nm tại 5.500 vòng/phút
|Dung tích xi lanh
|124,9cc
|Đường kính x Hành trình pít tông
|52,4 x 57,913 mm
|Tỷ số nén
|9,3:1
Xe số Honda Future 125 FI là dòng xe rất giữ giá, vẫn đang được bán ra với giá chênh cao hơn hẳn so với giá niêm yết của nhà sản xuất.
