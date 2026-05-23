Giới chuyên gia nói gì về "lời đồn" xăng E10 ảnh hưởng đến động cơ?

Đến gần thời điểm xăng E10 RON 95 chính thức bán đại trà trên toàn quốc dư luận vẫn còn xuất hiện một số thông tin nghi ngại về xăng sinh học đối với động cơ, trong đó nhiều người sử dụng xe cũ trước đây lo ngại về chất lượng và sự đồng bộ của xăng E10 với xăng khoáng khi sử dụng các loại xe.

Xăng E10 không gây tác động tiêu cực đến động cơ

Theo PGS, TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách Khoa Hà Nội: Về mặt kỹ thuật, xăng E10 không gây tác động tiêu cực đến hoạt động của các phương tiện giao thông.

Theo ông Tuyến, xăng sinh học E10 là loại nhiên liệu gồm khoảng 10% ethanol và 90% xăng khoáng, với tỷ lệ phối trộn ethanol ở mức 10%, đây là mức khá thấp nhưng đủ để cải thiện một số tính chất của nhiên liệu.

Ethanol có chứa oxy, giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra hoàn thiện hơn, sạch hơn, nhờ đó, hiệu suất đốt cháy được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của động cơ.

Ông Tuyến cho rằng, khi sử dụng xăng E10, công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu về cơ bản tương đương với xăng khoáng. Thậm chí, trong một số trường hợp, mức tiêu thụ nhiên liệu còn có thể được cải thiện nhờ quá trình cháy tối ưu hơn.

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến khẳng định, việc sử dụng phổ biến xăng E10 có ảnh hưởng đến phương tiện hay không, có thể khẳng định rằng: về mặt kỹ thuật, xăng E10 không gây tác động tiêu cực đến hoạt động của các phương tiện giao thông.

Theo PGS Tuyến, khi sử dụng xăng E10 thay thế xăng khoáng truyền thống, các chỉ tiêu về công suất, hiệu suất vận hành cũng như phát thải của phương tiện cơ bản không thay đổi đáng kể. Việc chuyển đổi sang xăng E10, bao gồm cả các loại tương đương RON95, về cơ bản không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của động cơ.

Về lo ngại đối với xe cũ, trao đổi với báo chí gần đây, PGS, TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và thiết bị động lực TPHCM: Các xe sử dụng vật liệu chưa tương thích với ethanol, việc chuyển sang sử dụng E10 có thể phát sinh một số vấn đề ở hệ thống nhiên liệu.

Những cảnh báo cần thiết cho người dùng xe quá cũ

Ông Dũng cho rằng, ethanol có đặc tính hút ẩm mạnh và tính dung môi cao, có thể hấp thụ hơi nước từ không khí thông qua lỗ thông hơi của bình xăng rất nhanh. Khi lượng nước tích tụ đủ lớn sẽ xảy ra hiện tượng phân pha, tạo thành lớp hỗn hợp nước - ethanol lắng xuống đáy bình xăng. Lớp này có thể làm tăng nguy cơ ăn mòn các chi tiết kim loại như bình xăng, lọc xăng, bơm xăng hoặc kim phun.

Theo ông Dũng, đáy bình xăng trên nhiều xe máy, ô tô đời cũ thường được làm từ thép carbon thông thường và không có lớp mạ chống ăn mòn như các dòng xe mới. Khi lớp nước - ethanol tiếp xúc trực tiếp với kim loại và oxy trong không khí, phản ứng oxy hóa có thể diễn ra, làm tăng nguy cơ gỉ sét ở bình xăng và hệ thống nhiên liệu.

Ông Dũng cho biết, ethanol có thể tác động tới các vật liệu cao su và nhựa trong hệ thống nhiên liệu. Một số loại ống dẫn xăng, gioăng hoặc phớt cũ có thể bị trương nở, nứt hoặc giảm độ đàn hồi sau thời gian dài tiếp xúc với nhiên liệu pha ethanol, từ đó làm tăng nguy cơ rò rỉ nhiên liệu.

Vị chuyên gia lưu ý nhiều đến xe "trùm mền" trong thời gian dài, trong khi xăng E10 có thời gian lưu trữ ngắn hơn và có thể hình thành cặn trong hệ thống nhiên liệu nếu tồn lưu quá lâu. Các cặn này có thể bám vào lọc xăng, kim phun, bugi hoặc buồng đốt, ảnh hưởng đến khả năng khởi động và vận hành của xe. Một số trường hợp xe để lâu ngày có thể xuất hiện hiện tượng lọc xăng bị tắc hoặc bình xăng xuất hiện gỉ sét.

PGS Dũng cho rằng, nguyên nhân xăng E10 tác động đến xe chủ yếu do điều kiện bảo quản, không phải là lý do xăng E10 trực tiếp gây hư hỏng động cơ.

Để hạn chế rủi ro, người dùng nên bảo dưỡng định kỳ, thay thế các ống dẫn nhiên liệu hoặc gioăng cũ bằng vật liệu chịu ethanol tốt hơn, đồng thời hạn chế để xe tồn nhiên liệu trong thời gian dài.

Tương tự, PGS, TS Phạm Hữu Tuyến cũng khuyến cáo người dùng để bảo đảm phương tiện hoạt động ổn định và bền bỉ, cần tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo trì, bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

"Trên thực tế, với bất kỳ loại nhiên liệu nào, nhà sản xuất phương tiện đều đưa ra các hướng dẫn cụ thể về chu kỳ bảo dưỡng. Do đó, khi chuyển sang sử dụng xăng E10, người dùng chỉ cần tiếp tục thực hiện đúng các khuyến cáo này để bảo đảm chất lượng và tuổi thọ của phương tiện", ông Tuyến cho biết.