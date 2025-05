Đây là các dòng xe số hạng sang khiến phái mạnh Việt mê mẩn

Honda Future 125 FI

Honda Future 125 FI có giá đề xuất từ 30,5 triệu đồng, là dòng xe số đậm chất lịch lãm, đỉnh cao hiệu suất, được mệnh danh là “ông hoàng” phân khúc xe số “hạng sang”. Cho tới nay, Honda Future 125 FI vẫn tiếp tục khẳng định vị thế với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, kế thừa từ khối động cơ danh tiếng 125cc của Honda. Với mức tiêu thụ chỉ 1,47 lít/100km, đây luôn là một trong những lý do hàng đầu khiến người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn.

Honda Future 125 FI.

Không chỉ nổi bật về hiệu năng, Future 125 FI còn ghi điểm nhờ thiết kế tổng thể lịch lãm, kết hợp cùng những chi tiết được trau chuốt tinh tế: logo 3D cao cấp, cụm đồng hồ thiết kế theo cảm hứng xe hơi sang trọng, hệ thống đèn LED hiện đại, các chi tiết mạ crôm sắc sảo và nước sơn bóng bẩy. Tất cả tạo nên một diện mạo sang trọng và đẳng cấp cho người sở hữu.

Cụm đèn pha LED không chỉ mang đến ánh sáng mạnh mẽ, tăng khả năng quan sát khi di chuyển ban đêm, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh hiện đại cho xe. Thiết kế bảng đồng hồ theo dạng vòm rộng, sắp xếp hợp lý các thông số, đem lại cảm giác cao cấp, khác biệt hoàn toàn so với các dòng xe số phổ thông.

Honda Future 125 FI hiện có 3 phiên bản với cách phối màu mới đầy hiện đại, được tinh chỉnh từ yếm xe, tay dắt sau, mặt ốp trong đến hệ thống giảm xóc…mang lại diện mạo tươi mới và năng động hơn bao giờ hết.

Khối động cơ 125cc danh tiếng không chỉ tiếp tục giữ vững chất lượng vượt trội, mà còn được tối ưu thêm với thiết kế lọc gió mới, giúp tăng công suất tối đa, mô-men xoắn lớn và khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Hệ thống đèn chiếu sáng được thiết kế để luôn bật khi xe vận hành, đảm bảo tầm nhìn tối ưu và tăng khả năng nhận diện từ xa – góp phần nâng cao an toàn khi lưu thông.

Hút phái mạnh Việt.

Xe còn được trang bị ổ khóa 4 trong 1 tiện lợi gồm khóa điện, khóa cổ, khóa từ và khóa yên – dễ sử dụng, chống rỉ hiệu quả và an toàn hơn. Hộc chứa đồ rộng rãi đủ sức chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác, gia tăng tính tiện dụng cho người dùng.

Yamaha PG-1

Yamaha PG-1 là dòng xe số có phong cách tối giản, thể hiện chất xe mang tinh thần phiêu lưu. Dòng xe số mới này của Yamaha có sự kết hợp hoàn hảo giữa tính linh hoạt của một chiếc xe đô thị và khả năng vận hành mạnh mẽ của một mẫu xe việt dã. Không chỉ thuận tiện khi di chuyển trong thành phố, PG-1 còn đủ mạnh mẽ để cùng bạn khám phá những hành trình xa – mang lại trải nghiệm lái độc đáo và đầy cảm hứng.

Yamaha PG-1.

Điểm nổi bật của PG-1 chính là thiết kế tối giản, cổ điển nhưng vẫn đậm chất thực dụng. Phong cách này không chỉ nhấn mạnh cá tính riêng biệt của xe mà còn thể hiện tinh thần bền bỉ, mạnh mẽ và đáng tin cậy – như một người bạn đồng hành sẵn sàng chinh phục mọi cung đường.

Thiết kế đèn pha lớn, được gắn liền với khung sườn, tạo cảm giác chắc chắn và liền mạch. Đèn hậu tuy nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo độ sáng trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Chắn bùn sau ngắn, thanh mảnh, góp phần tạo cảm giác xe gọn gàng và linh hoạt.

Tay dắt yên sau được thiết kế đơn giản, dễ cầm nắm – tiện lợi khi cần di chuyển hoặc dựng xe.Với chiều cao yên chỉ 795mm, PG-1 phù hợp với vóc dáng trung bình của người Việt. Hệ thống giảm xóc linh hoạt cùng độ phẳng của lốp giúp chiều cao xe chỉ dao động nhẹ, tạo điều kiện dễ dàng cho người lái đặt chân xuống đất và kiểm soát xe tốt hơn – đặc biệt phù hợp cả với người mới bắt đầu hoặc thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Yamaha PG-1 có giá bán khá cạnh tranh với Honda Future 125 FI với mức niêm yết từ 30,9 triệu đồng.

Honda Super Cub C125

Honda Super Cub C125 là dòng xe huyền thoại, mang đậm dấu ấn vượt thời gian, vừa mang đậm chất hoài cổ lại vừa mang những nét hiện đại. Xe sở hữu thiết kế cổ điển mà tinh tế, mang dáng dấp hình chữ S mềm mại, kế thừa tinh thần của mẫu Super Cub C100 ra đời từ những năm 1958. Các chi tiết mạ crôm sáng bóng hòa quyện cùng lớp sơn nhũ ánh kim sang trọng, tạo nên một vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa thanh lịch – đậm chất “retro” nhưng vẫn rất thời thượng.

Honda Super C125.

Sức mạnh của Super Cub C125 đến từ khối động cơ 125cc, SOHC, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI, Super Cub C125 đạt công suất tối đa 6,87kW và mô-men xoắn cực đại 10,15Nm. Nhờ đó, xe mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng – xứng danh dòng xe huyền thoại được tin dùng qua nhiều thế hệ.

Ghi-đông xe được thiết kế để mang lại tư thế lái thẳng lưng tự nhiên, giúp người điều khiển cảm thấy thoải mái và dễ dàng kiểm soát xe trong suốt hành trình. Bên cạnh hai phiên bản màu đen và xanh xám, Super C125 nay có thêm sắc xanh dương lịch lãm, lấy cảm hứng từ chiếc C100 đầu tiên. Màu xe không chỉ gợi nhớ đến quá khứ huy hoàng mà còn giúp chủ nhân khẳng định phong cách cá nhân đầy tinh tế.

Trên xe còn có các trang bị thông minh, an toàn và tiện nghi. Điển hình như hệ thống chìa khóa thông minh (Smart Key) tích hợp 3 chức năng: cảnh báo chống trộm, định vị xe và khởi động hệ thống điện – gia tăng sự tiện dụng và an tâm trong từng chuyển động. Xe cũng được trang bị hệ thống chiếu sáng LED hiện đại giúp cải thiện khả năng quan sát ban đêm. Đặc biệt, đèn pha luôn sáng (AHO) giúp tăng khả năng nhận diện, đảm bảo an toàn khi lưu thông trong điều kiện thiếu sáng.

Thiết kế đồng hồ đôi dạng tròn đồng tâm với vòng crôm trang trí nổi bật, tích hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin như mức nhiên liệu, quãng đường và thời gian – đơn giản, tinh tế mà vẫn đầy đủ tiện ích. Xe sử dụng vành đúc nhôm 17 inch với lốp không săm, kết hợp phanh đĩa thủy lực phía trước, mang lại khả năng dừng xe ổn định và an toàn. Yên xe trước và sau sử dụng lớp đệm Urethane dày, có độ đàn hồi cao, đảm bảo sự êm ái cho cả người lái và người ngồi sau trong suốt hành trình.

Có lẽ Honda Super Cub C125 là dòng xe số “đắt đỏ” nhất ở Việt Nam hiện nay, với giá niêm yết lên đến hơn 86 triệu đồng, đắt hơn cả SH125i.