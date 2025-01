Xe số offroad Yamaha PG-1 bản 2025 ra mắt, tăng nhẹ giá bán

Không có buổi lễ hoành tráng, phiên bản Yamaha PG-1 2025 chỉ được cập nhật thông tin trên website chính thức của Yamaha tại Việt Nam. Theo đó, Yamaha PG-1 2025 - được đặt tên là PG-1 Phiên bản màu mới (Yamaha thời gian gần đây thường sử dụng từ "màu mới" cho các phiên bản cập nhật; một số dòng có tên khá là dài, đơn cử Grande Tiêu chuẩn hiện có 3 phiên bản là:Grande phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025, Grande phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới và Grande phiên bản tiêu chuẩn màu mới hoàn toàn mới).

Trở lại với PG-1 2025, các thông số, trang bị, động cơ không khác biệt so với phiên bản 2024, các tùy chọn màu sắc cũng tương tự nhau tuy nhiên có 2 điểm khác biệt: Viền vành bánh xe ở phiên bản 2025 sử dụng màu đen thay vì màu kim loại sáng như bản 2024; đồng thời yên xe ở phiên bản 2025 có phần đậm hơn so với màu nâu sáng ở bản cũ.

Ngoài sự thay đổi nhỏ trên đây thì Yamaha PG-1 vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của chiếc xe số offroad. Xe sử dụng đèn pha và đèn chiếu hậu hình tròn tạo sắc thái cổ điển cho xe, trong khi yên xe cao 795mm được tách riêng ghế người lái và hành khách tạo sự thoải mái khi di chuyển.

PG-1 2025 vẫn sử dụng cụm đồng hồ analog thiết kế trực quan, chìa khóa cơ truyền thống và có nắp bình xăng đặt phía dưới yên. Xe sử dụng vành nan hoa 16 inch và lốp offroad với gai bản to kích thước trước sau đều là 90/ 100-16M/ C 51P. Kèm theo đó là giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau hệ thống treo liên kết, và đảm bảo an toàn bởi phanh đĩa trước kèm tang trống sau.

Về sức mạnh, Yamaha PG-1 2025 được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 113,7cc làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 6.6kW/ 7,000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 9.5Nm/ 5,500 vòng/ phút. Xe sử dụng hệ thống truyền động bằng dây xích và hộp số 4 cấp tròn.

Giá bán của Yamaha PG-1 2025 là 30.928.000 tăng nhẹ khoảng 500.000 đồng so với phiên bản 2024 (30.437.000 đồng).