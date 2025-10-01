Mẹo đi xe máy an toàn trên đường ngập nước do mưa bão

Ảnh hưởng của cơn bão Bualoi, nhiều nơi đang ngập úng rất nặng khiến cho việc đi lại khó khăn hơn. Không giống như ô tô, xe máy gặp nhiều thách thức hơn khi di chuyển qua vùng nước ngập. Với thiết kế nhỏ gọn và vị trí thấp, xe máy dễ bị ngập nước và hư hỏng nếu không được xử lý đúng cách.

Vì vậy, việc nắm vững một số mẹo quan trọng sẽ giúp bạn giữ an toàn cho bản thân và bảo vệ phương tiện của mình. Dưới đây là 5 lưu ý cần thiết khi lái xe máy qua dòng nước lũ:

1. Chọn đúng làn đường

Luôn cố gắng đi ở làn đường cao hơn, hoặc chạy sau các phương tiện lớn như ô tô để tận dụng làn nước đã được "xẻ sóng". Tuy nhiên, hãy giữ khoảng cách an toàn để tránh bị sóng nước tạt mạnh, có thể gây mất lái hoặc làm xe chết máy.

2. Sử dụng phanh một cách cẩn thận

Khi vừa ra khỏi vùng ngập, phanh xe có thể hoạt động kém do bị ẩm. Để làm khô và khôi phục hiệu quả phanh, hãy nhấn nhẹ phanh vài lần trong lúc vẫn giữ tốc độ thấp và ổn định.

3. Xử lý khi xe bị chết máy

Nếu xe đột ngột tắt máy giữa dòng nước, hãy đẩy xe đến nơi khô ráo càng sớm càng tốt. Sau đó, tháo bugi ra, lau khô hoàn toàn trước khi thử khởi động lại xe. Việc cố nổ máy khi nước còn trong động cơ có thể gây hư hỏng nghiêm trọng.

4. Kiểm tra hệ thống điện

Nước có thể gây đoản mạch hoặc ảnh hưởng đến các bộ phận điện tử trên xe. Sau khi đi qua vùng ngập, hãy kiểm tra đèn, còi và các chức năng điện khác để đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.

5. Mặc đồ bảo hộ phù hợp

Không như ô tô, người lái xe máy hoàn toàn lộ thiên dưới mưa. Vì vậy, hãy chọn áo mưa vừa vặn, không quá rộng hoặc kiểu poncho – vì loại áo này dễ bị vướng vào bánh xe hoặc các phương tiện khác. Ngoài ra, một đôi giày chống nước cũng sẽ giúp bạn di chuyển thoải mái và an toàn hơn.

Tất nhiên, các mẹo trên sẽ giúp bạn an toàn hơn khi lái xe máy, nhưng nếu có thể, hãy tránh những tuyến đường đang bị ngập nước. Sự an toàn của bạn luôn quan trọng hơn mọi điểm đến. Chuẩn bị kỹ lưỡng và lái xe cẩn thận sẽ giúp bạn vượt qua mùa mưa lũ an toàn và giữ cho chiếc xe luôn trong tình trạng tốt.