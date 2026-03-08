Alltrhike 450 ra mắt: Mô tô đa dụng giá "dễ thở"

Tham gia vào phân khúc xe đa dụng, Alltrhike 450 mang thiết kế nhỏ gọn đặc trưng với bộ lốp đa dụng cùng chắn bùn đặt cao. Xe được trang bị kính chắn gió cao, có thể chỉnh tay. Xe được cung cấp bộ thùng hành lý tiêu chuẩn, bao gồm hai thùng hông dung tích 34 lít bên trái và 30 lít bên phải, đi kèm thùng top box 39 lít. Bên cạnh đó là ốp bảo vệ tay lái (handguards) và khung chống đổ (crash bars), giúp tăng độ an toàn và tính thực dụng cho các chuyến đi dài.

Cụm tay lái được tích hợp đồng hồ TFT-LCD kích thước 6 inch hiển thị toàn bộ thông tin vận hành. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED hoàn toàn, bao gồm đèn pha projector LED và dải đèn định vị ban ngày DRL. Về tiện ích, xe tích hợp cổng sạc USB Type-A và Type-C, đồng thời hỗ trợ kết nối Bluetooth và tích hợp ứng dụng Carbit Ride, cho phép người lái kết nối điện thoại thông minh để sử dụng các tính năng điều hướng và thông tin hành trình.

Về sức mạnh, Alltrhike 450 sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, 8 van, DOHC, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất 44,2 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp bộ ly hợp chống trượt F.C.C., trong khi hệ truyền động cuối sử dụng xích tải, cấu hình quen thuộc trên các mẫu adventure hạng trung.

Mẫu xe này sử dụng vành căm kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, một cấu hình đặc trưng của các dòng xe off-road thực thụ nhằm tối ưu khả năng vượt địa hình. Bộ lốp đi kèm có kích thước 90/90 ở bánh trước và 140/70 ở bánh sau. Hệ thống phanh do J.Juan cung cấp, gồm đĩa đơn trước và sau, đi kèm ABS hai kênh có thể tắt, hệ thống kiểm soát lực kéo có thể bật/tắt giúp tăng hiệu quả kiểm soát xe trên mọi địa hình.

Hệ thống treo sử dụng các thành phần từ KYB. Phía trước là phuộc hành trình ngược (USD) có thể điều chỉnh hoàn toàn, trong khi phía sau là giảm xóc đơn KYB với khả năng tùy chỉnh preload và rebound. Xe có khoảng sáng gầm 215 mm, chiều cao yên 850 mm, trọng lượng khô 190 kg và bình nhiên liệu dung tích 18,5 lít.

Tại thị trường Malaysia, Alltrhike 450 2026 được bán với giá 28.888 ringgit - khoảng 192 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.