Click Evo 160 trình làng, lột xác thiết kế, nâng cấp công nghệ

Vario 160 hay được gọi là Click 160 là mẫu xe tay ga mang phong cách thể thao được ưa chuộng tại nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Phiên bản Vario Evo 160 2027 vừa được trình làng chính là bản nâng cấp đáng chú ý của mẫu xe ga 160cc, với tên gọi được bổ sung "Evo" (Evolution), nhấn mạnh sự thay đổi về thiết kế và định hướng hình ảnh hiện đại, mạnh mẽ hơn so với thế hệ trước.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên New Vario Evo 160 nằm ở diện mạo ngoại thất. Phần đầu xe được thiết kế lại với các đường nét góc cạnh và sắc sảo hơn, kết hợp cùng bộ ốp thân xe có tạo hình cơ bắp, mang đến cảm giác thể thao và hầm hố hơn đáng kể. Dù vẫn giữ những đường nét đặc trưng của dòng Vario, phiên bản Evo đã được tinh chỉnh để tạo nên hình ảnh cao cấp và cá tính hơn, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách năng động nhưng vẫn cần một mẫu xe thuận tiện cho việc di chuyển hằng ngày.

Sức mạnh của xe vẫn đến từ động cơ eSP+ dung tích 160 cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, tương tự khối động cơ đang được trang bị trên Honda PCX160 và ADV160. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Đây là cỗ máy đã được đánh giá cao về khả năng tăng tốc ở dải tua thấp và trung bình, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

New Vario Evo 160 tiếp tục sử dụng bộ khung eSAF có trọng lượng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững, giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong thành phố. Mẫu xe cũng sở hữu hàng loạt tiện ích quen thuộc như màn hình đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, cổng sạc USB Type-A được bố trí phía trước và hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key nhằm tăng tính tiện lợi cũng như khả năng chống trộm trong quá trình sử dụng.

Về an toàn, New Vario Evo 160 được phân phối với hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS, trong khi bản cao cấp được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS nhằm cải thiện khả năng kiểm soát khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường có độ bám thấp. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp còn được bổ sung phanh đĩa phía sau, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tạo điểm nhấn thể thao so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Tại Indonesia, Honda New Vario Evo 160 2027 có giá bán khởi điểm từ 28,5 triệu Rupiah (khoảng 41,8 triệu đồng) cho phiên bản CBS và lên tới 31,4 triệu Rupiah (khoảng 46 triệu đồng) đối với phiên bản ABS.