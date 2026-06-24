Honda Click 125 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, nâng cấp toàn diện

Honda Click 125 2026 mang diện mạo sắc sảo hơn so với trước đây. Phần đầu xe được làm lại với cụm đèn LED đôi tạo hình mạnh mẽ, kết hợp dải đèn định vị ban ngày giúp tăng khả năng nhận diện khi di chuyển. Tổng thể thân xe vẫn giữ phong cách thể thao đặc trưng của dòng Click nhưng các đường nét đã được tinh chỉnh gọn gàng hơn, mang lại cảm giác hiện đại và cao cấp hơn. Bộ tem xe cũng được thiết kế tối giản, không quá rườm rà nhưng vẫn đủ để tạo điểm nhấn thể thao.

Hệ thống chiếu sáng trên Click 125 2026 được nâng cấp toàn diện với đèn Full LED cho cả đèn pha, đèn hậu và xi-nhan. Xe còn được trang bị hệ thống đèn tự động bật khi vận hành, giúp tăng độ an toàn trong quá trình di chuyển, đặc biệt là vào ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu. Nhờ đó, xe không chỉ đẹp hơn mà còn thực dụng hơn trong sử dụng hằng ngày.

Click 125 2026 sử dụng khối động cơ eSP+ 125cc, một xi-lanh, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-FI. Xe tiếp tục được trang bị hệ thống Idling Stop, có khả năng tự động tắt động cơ khi xe dừng trong thời gian ngắn như chờ đèn đỏ và khởi động lại khi vặn ga. Đi kèm với đó là hệ thống ACG Starter giúp quá trình khởi động diễn ra êm ái và gần như không gây tiếng ồn.

Các trang bị hiện đại khác trên xe gồm chìa khóa thông minh smartkey kèm chức năng định vị trong bãi để xe, cổng sạc USB Type-C đặt trong hộc chứa đồ phía trước, hỗ trợ người dùng sạc điện thoại hoặc các thiết bị di động trong quá trình di chuyển. Xe sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, giúp hiển thị đầy đủ các thông số giúp người điều khiển nắm được tình trạng hoạt động của xe tốt hơn.

Click 125 2026 sử dụng hệ thống phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau kết hợp với hệ thống CBS, giúp phân bổ lực phanh giữa hai bánh để tăng độ ổn định khi phanh gấp. Xe cũng được trang bị mâm hợp kim và lốp không săm kích thước 90/80-14M/C 43P và 100/80-14M/C 48P lần lượt cho phía trước và sau.