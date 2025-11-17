Giá Honda Vario 160 mới nhất tháng 11/2025, giảm tiền triệu

Honda Vario 160 là biểu tượng của phong cách thể thao và công nghệ tiên tiến, dành cho những người trẻ tuổi năng động với thiết kế góc cạnh ấn tượng, hệ thống đèn LED sắc sảo và động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ mang đến trải nghiệm lái phấn khích. Bên cạnh ngoại hình cuốn hút, xe còn được trang bị Smart Key, cổng sạc USB và hộc đựng đồ rộng rãi, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Hiện nay Honda Vario 160 đang được nhiều đại lý bán ra kèm theo các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Khảo sát một HEAD Honda ở nội thành Hà Nội cho thấy, người mua dòng xe ga này sẽ được ưu đãi ngay 1 triệu đồng tiền phí trước bạ.

Bảng giá Honda Vario 160 mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Vario 160 Tiêu chuẩn 51,99 50,99 Vario 160 Cao cấp 52,49 51,49 Vario 160 Đặc biệt 55,99 54,99 Vario 160 Thể thao 56,49 55,49

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Vario 160 sở hữu vẻ ngoài đậm chất thể thao với đường nét lấy cảm hứng từ “tia chớp”, đèn LED hiện đại, mặt đồng hồ LCD sắc nét và bộ tem 3D cá tính. Đầu xe nổi bật với mặt nạ chữ V, kính chắn gió khí động học; bánh trước 14 inch kết hợp lốp không săm 100/80-14 và mâm chữ Y tăng khả năng bám đường; tay lái gọn gàng và gương chiếu hậu mạ chrome cho tầm nhìn rộng; thân xe mạnh mẽ cùng sàn để chân phẳng 422 mm tiện lợi; yên xe liền khối êm ái; đuôi xe sắc sảo với đèn hậu LED chữ X, xi-nhan rời, tay dắt liền khối và ống xả thể thao.

Xe có kích thước 1.929 x 679 x 1.088 mm, trọng lượng 115 – 117 kg, phù hợp di chuyển đô thị nhưng vẫn ổn định khi vận hành. Bốn phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao với các màu sắc đặc trưng như xanh đen bạc, đỏ đen bạc, xám đen bạc và đen bạc.

Sức mạnh của Vario 160 đến từ động cơ eSP+ 4 van 160 cc công suất 15,4 mã lực, mô-men xoắn 14,1 Nm, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 2,2 lít/100 km; kết hợp bộ đề ACG khởi động mượt, hệ thống Idling Stop giảm tiêu hao nhiên liệu và khí thải.

Về tiện nghi, xe có hộc đồ trước rộng với cổng sạc USB 2.1A, cốp dưới yên dung tích 18 lít, Smart Key tiện lợi và an toàn. Công nghệ an toàn gồm phanh ABS cho bánh trước ở bản Thể thao và Đặc biệt, giảm xóc ống lồng – lò xo trụ hấp thụ rung tốt, lốp không săm bám đường ổn định, đèn chiếu sáng luôn bật và khung eSAF dập hàn laser giúp xe nhẹ, cứng cáp và tối ưu không gian chứa đồ.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda Vario 160: