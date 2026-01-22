Cặp đôi touring “khủng” Harley-Davidson Street Glide Limited và Road Glide Limited 2026 trình làng

Bội đôi mô tô touring thế hệ mới được nhà sản xuất Mỹ đưa tới hàng loạt các thay đổi nhằm cải tiến về thiết kế và kỹ thuật với mục đích giúp người dùng dễ kiểm soát hơn trong điều kiện sử dụng thực tế, đặc biệt ở tốc độ thấp và trong các chuyến đi dài.

Trên Street Glide Limited 2026, Harley-Davidson trang bị dàn áo trước Batwing hoàn toàn mới với thiết kế được tinh chỉnh để tối ưu hiệu quả khí động học, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng che gió so với dàn áo Ultra Limited trước đây. Kính chắn gió trong suốt mới cao hơn 100 mm so với Street Glide tiêu chuẩn, được tạo hình lại nhằm giảm nhiễu động gió, mang đến sự thoải mái tốt hơn cho người lái và hành khách khi di chuyển đường dài.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất nằm ở khối lượng xe. Street Glide Limited 2026 đã được giảm tới 10,9 kg so với Ultra Limited 2024, nhờ cắt giảm trọng lượng ở nhiều chi tiết khác nhau. Điều này giúp xe cải thiện đáng kể khả năng giữ thăng bằng khi dừng đèn đỏ hoặc xoay trở trong không gian hẹp - điểm vốn là hạn chế cố hữu của các mẫu touring cỡ lớn.

Xe sử dụng bộ mâm đúc nhôm thiết kế mới với cấu trúc 10 chấu, kích thước 19 inch phía trước và 18 inch phía sau, tách thành 20 chấu tại vành. Thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn góp phần giảm khối lượng không được treo. Các chi tiết chấu sơn đen bên trong kết hợp với mép chấu và vành được gia công sáng tạo nên hiệu ứng tương phản rõ nét.

Bên cạnh đó, Harley-Davidson cũng bổ sung loạt phụ kiện mới cho Street Glide Limited, bao gồm sàn để chân người lái và hành khách, đệm bàn đạp phanh và gác chân đường trường, lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế Art Deco của kỷ nguyên Streamliner những năm 1930.

Đối với Road Glide Limited 2026, điểm khác biệt lớn nhất đến từ dàn áo trước Sharknose được thiết kế lại, tích hợp cụm đèn pha LED hai bóng thay vì đèn đơn như trên Street Glide. Dàn áo này được gắn trực tiếp vào khung xe thay vì gắn trên ghi-đông, giúp giảm quán tính khi đánh lái và mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn trong các thao tác ở tốc độ thấp. Road Glide Limited cũng được trang bị kính chắn gió cao hơn 100 mm, đồng thời giảm 5,9 kg so với thế hệ trước, trong khi các nâng cấp khác về trang bị và công nghệ tương đồng với Street Glide Limited. Cả hai mẫu xe đều có chung danh sách màu sắc cho năm 2026, với hai tùy chọn phối màu mới Olive Steel Metallic/Vivid Black và Purple Abyss/Vivid Black.

Cung cấp sức mạnh cho Street Glide Limited và Road Glide Limited 2026 là khối động cơ Milwaukee-Eight VVT 117, dung tích 1.923 cc, cấu hình V-twin đặc trưng của Harley-Davidson. Động cơ này cho công suất 106 mã lực tại 4.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 177 Nm tại 3.500 vòng/phút. Công nghệ van biến thiên VVT giúp cải thiện hiệu suất ở dải tua thấp và trung bình, đồng thời nâng mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình thêm khoảng 2–3%. Hệ thống làm mát đầu xi-lanh tiếp tục được tối ưu để đảm bảo khả năng kiểm soát nhiệt tốt hơn khi xe vận hành chậm hoặc trong điều kiện thời tiết nóng.

Về công nghệ hỗ trợ người lái, cả hai mẫu touring đều được trang bị bốn chế độ lái gồm Sport, Road, Rain và chế độ tùy chỉnh theo người dùng. Các hệ thống an toàn điện tử bao gồm ABS khi vào cua, phanh liên kết điện tử, kiểm soát lực kéo khi vào cua, kiểm soát trượt mô-men xoắn khi giảm ga, hỗ trợ giữ xe ngang dốc và hệ thống giám sát áp suất lốp.

Hệ thống giải trí trên xe cũng được nâng cấp đáng kể với màn hình TFT-LCD kích thước 12,3 inch, tích hợp dẫn đường và kết nối không dây với smartphone. Tùy chọn âm thanh mới sử dụng ampli bốn kênh công suất 200 watt, kết hợp với loa Rockford Fosgate, mang lại công suất lớn hơn gấp đôi và chất lượng âm thanh vượt trội so với hệ thống Boom Box trước đây, đáp ứng đúng kỳ vọng của nhóm khách hàng touring cao cấp.