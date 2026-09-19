5 mẫu xe máy Yamaha bền đến mức khiến người dùng khó muốn đổi xe

Một chiếc xe máy có thể chạy hàng chục nghìn km mà không gặp sự cố động cơ nghiêm trọng luôn có sức hút đặc biệt với người dùng. Đó cũng là lý do nhiều mẫu xe máy Yamaha đã ngừng sản xuất vẫn được săn tìm trên thị trường xe cũ.

Trong lịch sử phát triển, Yamaha từng tạo ra những mẫu xe nổi tiếng không chỉ nhờ hiệu suất mà còn bởi khả năng chịu đựng điều kiện vận hành khắc nghiệt. Từ sa mạc Dakar đến những hành trình đường trường hàng nghìn km, 5 mẫu xe dưới đây là những ví dụ tiêu biểu.

Yamaha XT500: Chiếc xe địa hình từng thắng Dakar hai năm liên tiếp

Ra mắt năm 1976, Yamaha XT500 là mẫu mô tô địa hình sử dụng động cơ xi-lanh đơn 499cc, làm mát bằng không khí, trục cam đơn cho công suất 28-32 mã lực tùy vào đời xe cùng hộp số 5 cấp.

Yamaha XT500 được thiết kế vượt va tiêu chuẩn thông thường của một chiếc xe máy chạy địa hình. Ảnh: Solidrome

Thiết kế cơ khí đơn giản giúp XT500 dễ sửa chữa, trong khi khung sườn chắc chắn và hệ thống treo có hành trình dài phù hợp địa hình mang lại khả năng vận hành bền bỉ. Yamaha phát triển mẫu xe này với trọng tâm là khả năng chịu đựng điều kiện khắc nghiệt.

Đáng chú ý, Cyril Neveu đã giành chiến thắng ở hai giải Paris-Dakar đầu tiên vào năm 1979 và 1980 bằng Yamaha XT500. Thành tích này góp phần tạo nên danh tiếng cho mẫu xe địa hình của Yamaha.

Điểm hạn chế là xe chỉ khởi động bằng cần đạp, đòi hỏi kỹ thuật và sức lực nhất định. Trọng lượng khoảng 140kg cũng khiến XT500 không dễ điều khiển trên địa hình khó.

Yamaha FJR1300: Mô tô đường trường có thể chạy hàng chục nghìn km

Yamaha FJR1300 ra mắt năm 2001 và nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng là một trong những chiếc mô tô thể thao đường trường đáng tin cậy nhất từng được sản xuất. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 1.298cc, làm mát bằng chất lỏng. Công suất khoảng 141-146 mã lực tùy đời xe.

Yamaha FJR1300 là một trong những chiếc mô tô đường dài được đánh giá cao về độ bền bỉ trên thị trường xe phân khối lớn. Ảnh: Webbikeworld

Điểm đáng chú ý của Yamaha FJR1300 là hệ thống truyền động bằng trục thay cho xích. Cấu hình này giảm nhu cầu bảo dưỡng thường xuyên, phù hợp với người thường xuyên đi đường dài. Một số chủ xe ghi nhận xe đã vận hành trên 80.000km mà không gặp sự cố động cơ lớn.

Theo Yamaha, FJR1300 được thiết kế cho những hành trình dài, kết hợp động cơ mạnh, khả năng bảo vệ người lái và tư thế ngồi thoải mái. Các phiên bản cuối cùng được bổ sung kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình và hộp số 6 cấp. Tuy nhiên, chiếc xe nặng tới 292kg khi đổ đầy bình xăng, may mắn nhược điểm này đã được bù đắp nhờ khả năng điều khiển ổn định ở tốc độ cao.

Động cơ lớn cũng khiến Yamaha FJR1300 khá tốn nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình 4,61L/100km. Dẫu vậy, đây vẫn là một trong những chiếc mô tô đường dài được đánh giá cao nhất trên thị trường xe cũ, mặc dù đã bị ngừng sản xuất do các quy định về khí thải.

Yamaha XTZ750 Super Tenere: Bền bỉ trên cả đường nhựa lẫn địa hình

Yamaha đã tạo ra chiếc XTZ750 Super Tenere vào cuối những năm 1980 để cạnh tranh với Honda Africa Twin, đồng thời tập trung vào độ bền cơ khí để tham gia vào giải đua Paris-Dakar Rally.

Yamaha XTZ750 Super Tenere được sinh ra để cạnh tranh với đối thủ Honda Africa Twin. Ảnh: Motor NL

Xe sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 750cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 69 mã lực, đi kèm hộp số 5 cấp và bình xăng 26 lít. Kết cấu khung thép cùng hệ thống treo hành trình dài giúp xe phù hợp với những chuyến đi xa, cả trên đường nhựa lẫn đường địa hình.

Nhiều chủ xe Yamaha XTZ750 Super Tenere khen ngợi độ bền bỉ của động cơ và khả năng chịu tải trọng cũng như địa hình gồ ghề của khung xe. Không ít người cho biết đã chiếc xe có thể chạy được 100.000km trước khi thay thế.

Danh tiếng về độ tin cậy cơ khí đó được củng cố khi Stephane Peterhansel giành chiến thắng tại giải đua Dakkar bằng mẫu xe đua YZE750T vào năm 1991, trong khi chiếc XTZ850 lớn hơn đã thống trị sự kiện này trong suốt những năm 90.

Dù vậy, trọng lượng lớn và thiết kế thiên về đường trường khiến XTZ750 không phải lựa chọn dễ dàng cho mọi người lái, đặc biệt trên địa hình kỹ thuật.

Yamaha V Star 650: Cruiser đơn giản, dễ sử dụng và ít yêu cầu bảo dưỡng

Yamaha V Star 650 là mẫu cruiser được nhiều người lựa chọn nhờ chiều cao yên thấp, kiểu dáng truyền thống và động cơ V-twin 649cc có công suất 40 mã lực. Xe sử dụng hộp số 5 cấp và truyền động trục, loại bỏ yêu cầu bảo dưỡng xích.

Yamaha V Star 650 là mẫu cruiser được nhiều người lựa chọn nhờ chiều cao yên thấp, kiểu dáng truyền thống. Ảnh: Total Motorcycle

Động cơ sử dụng bộ chế hòa khí kép, kết cấu tương đối đơn giản giúp việc bảo dưỡng dễ tiếp cận hơn so với nhiều mẫu cruiser hiện đại. Điều này giải thích tại sao nhiều chủ sở hữu V Star đã đi được 80.000km mà không gặp sự cố đáng kể.

Yamaha V Star 650 có các phiên bản Custom, Classic và Silverado, đáp ứng nhu cầu từ đi lại hàng ngày đến những chuyến đi đường trường nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, thiết kế công thái học gây khó khăn trong những chuyến đi dài và độ rung của động cơ trở nên rõ rệt hơn ở tốc độ cao trên đường cao tốc. Hộp số 5 cấp khiến động cơ có thể đạt vòng tua cao khi chạy cao tốc. Người mua xe cũ cần kiểm tra kỹ bộ chế hòa khí, hệ thống truyền động trục và tình trạng khung sườn.

Yamaha YZF-R1: Superbike mạnh mẽ nhưng vẫn có thể vận hành lâu dài

YZF-R1 ra mắt năm 1998, nhanh chóng trở thành một trong những mẫu superbike nổi tiếng nhất của Yamaha. Xe được phát triển nhằm cạnh tranh với các đối thủ 1.000cc như Honda Fireblade. Những thế hệ hiện đại sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 998cc công suất 199 mã lực, trục khuỷu crossplane, khung nhôm và hệ thống điện tử hỗ trợ người lái.

Ảnh: Motorcyclist Magazine

Yamaha YZF-R1R1 có lịch sử thi đấu đáng chú ý tại World Superbike và Suzuka 8 Hours. Những cuộc đua sức bền đòi hỏi khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài, góp phần nâng cao danh tiếng của dòng xe.

Nhiều chủ xe cho biết những chiếc R1 có thể chạy vượt quá 160.000km nếu được bảo dưỡng đúng cách, nhờ vào thiết kế bền bỉ và các linh kiện chất lượng cao. Tuy nhiên, R1 vẫn có thể gặp các vấn đề như tiêu hao dầu, trục trặc hộp số hoặc hệ thống điện tử. Việc bảo dưỡng đúng lịch và kiểm tra kỹ xe cũ là yếu tố quyết định độ bền thực tế.

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