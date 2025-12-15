Hơn 1.800 camera AI tại Hà Nội vận hành: Tài xế dừng đèn đỏ 'thẳng như kẻ chỉ'

Sáng 15/12, ghi nhận của phóng viên tại một số ngã ba, ngã tư ở Hà Nội, giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đây cũng là ngày làm việc đầu tuần đầu tiên kể từ khi Hà Nội đưa vào vận hành hệ thống 1.837 camera AI trên các tuyến phố.

Tại nút giao Ô Chợ Dừa - Tôn Đức Thắng - Đê La Thành, các phương tiện dừng chờ đèn đỏ ngay ngắn trước vạch.

Các phương tiện xếp hàng "thẳng như kẻ chỉ" trên đường Ô Chợ Dừa.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại các nút giao thông.

Camera AI lắp đặt trên các tuyến phố.

Đường Trần Khát Chân.

Đường Xã Đàn.

Nút giao Xã Đàn - Nam Đồng.

Ngoài chức năng tự động ghi nhận vi phạm, hệ thống camera AI còn phát cảnh báo đối với các hành vi như chở hàng cồng kềnh, che biển số… Sau đó, Trung tâm thông tin chỉ huy thông tin đến tổ công tác làm nhiệm vụ chuyên tuyến dừng kiểm tra và xử lý.

Trung tâm được trang bị 3 hệ thống, gồm hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự. Hệ thống camera và đèn tín hiệu tích hợp công nghệ AI hướng tới việc giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.