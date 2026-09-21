Đây là mẫu xe Geely Galaxy Cruiser 700 địa hình hoàn toàn mới

Geely Galaxy Cruiser 700, mẫu SUV địa hình đầu tiên của thương hiệu Galaxy, đã tạo dấu ấn ngay khi mở bán trước tại Trung Quốc khi nhận hơn 43.900 đơn đặt trước chỉ trong 60 phút. Mẫu xe gây chú ý với hệ truyền động plug-in hybrid công suất tới 1.113 mã lực cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ off-road.

Mẫu SUV có kích thước dài x rộng lần lượt là: 5.085 x 1.999 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm. Khả năng địa hình được hỗ trợ bởi góc tiếp cận 30 độ, góc thoát 31 độ, khoảng sáng gầm 233 mm và khả năng lội nước tối đa 800 mm.

Geely Galaxy Cruiser 700, mẫu SUV địa hình đầu tiên của thương hiệu Galaxy.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống khung gầm kỹ thuật số địa hình tích hợp AI với 17 chế độ lái. Trong đó có chế độ Crab Walk cho phép xe di chuyển ngang và Waltz Turn, giúp giảm bán kính quay vòng tối thiểu xuống còn khoảng 3,36 m.

Mẫu SUV có kích thước dài x rộng lần lượt là: 5.085 x 1.999 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm.

Xe cũng được trang bị khóa vi sai cơ khí phía sau với thời gian kích hoạt khoảng 200 mili giây. Một số tính năng đặc biệt còn cho phép xe xử lý các tình huống địa hình và khẩn cấp phức tạp hơn. Cruiser 700 sở hữu kiểu dáng vuông vức đặc trưng của SUV địa hình, với lốp dự phòng đặt bên ngoài, cửa hậu mở ngang và hệ thống đèn LED trải rộng toàn bộ phần đầu xe.

Xe cũng được trang bị khóa vi sai cơ khí phía sau với thời gian kích hoạt khoảng 200 mili giây.

Với Cruiser 700, Geely Galaxy đang mở rộng sang nhóm SUV địa hình vốn ngày càng được các thương hiệu Trung Quốc khai thác. Mẫu xe sẽ cạnh tranh với những cái tên như BYD Fang Cheng Bao và GWM Tank, đồng thời cho thấy xu hướng kết hợp giữa khả năng off-road truyền thống với hệ truyền động điện hóa công suất cao.

Cruiser 700 đạt hơn 10.000 đơn đặt trước sau 9 phút và vượt mốc 43.900 xe sau một giờ. Đây là số liệu đơn đặt trước có thể hoàn tiền, do đó chưa đồng nghĩa với lượng xe bán thực tế. Xe được mở bán trước với 6 phiên bản, giá từ 199.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 775 triệu đồng, và cao nhất 389.800 nhân dân tệ, khoảng 1,51 tỷ đồng.