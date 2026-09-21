Cruiser mới gây sốt với động cơ V-Twin cùng loạt trang bị đáng giá

Marshal Moto là thương hiệu xe máy mới đến từ Trung Quốc, vừa được giới thiệu tại Malaysia thông qua MZM Holdings - đơn vị hiện phân phối một số thương hiệu như Hanway, Italjet, Senke và Royal Alloy. Hai mẫu xe đầu tiên của Marshal Moto tại thị trường này gồm Toughman 800 và XS250, cùng theo đuổi phong cách cruiser nhưng khác biệt về kích thước và dung tích động cơ.

Toughman 800 mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng cruiser với thân xe kéo dài, bình xăng lớn và tư thế lái thấp. Các chi tiết tạo hình tập trung vào sự cơ bắp và bề thế, trong khi cấu hình động cơ V-twin lộ thiên đóng vai trò như một điểm nhấn trong tổng thể. Mẫu xe được cung cấp với hai màu Cobalt Blue và Pearl Black.

Trong khi đó, XS250 có kiểu dáng gọn gàng hơn nhưng vẫn duy trì những đặc trưng quen thuộc của một mẫu cruiser, từ phần thân xe thấp, yên xe liền mạch đến cụm động cơ hai xi-lanh đặt giữa khung. Xe có hai tùy chọn màu Moonlit Silver và Mystic Black, hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu một mẫu cruiser dung tích nhỏ nhưng vẫn có diện mạo đặc trưng.

Về kết cấu khung gầm, cả Toughman 800 và XS250 đều sử dụng cấu hình phù hợp với đặc tính vận hành của dòng cruiser. Hệ thống treo phía trước trên cả hai mẫu xe đều sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là cụm giảm xóc đôi. Trên Toughman 800, giảm xóc sau có khả năng điều chỉnh tải trước lò xo, giúp người sử dụng thay đổi thiết lập hệ thống treo theo điều kiện vận hành hoặc tải trọng.

Toughman 800 sử dụng bánh trước đường kính 19 inch và bánh sau 17 inch, đi cùng lốp kích thước 130/70 phía trước và 240/45 phía sau. Bộ lốp sau bản rộng góp phần tạo nên vẻ ngoài cơ bắp đặc trưng của mẫu cruiser này. Xe có khối lượng 256 kg, bình nhiên liệu dung tích 13 lít và chiều cao yên 695 mm.

XS250 có cấu hình nhỏ hơn với mâm 16 inch ở cả bánh trước và bánh sau. Xe sử dụng lốp 130/90 phía trước và 150/80 phía sau. Khối lượng xe ở mức 193 kg, bình nhiên liệu dung tích 14 lít và chiều cao yên 690 mm.

Sức mạnh của Toughman 800 đến từ động cơ V-twin dung tích 799 cc, sử dụng cấu hình tám van trên mỗi xi-lanh. Động cơ sản sinh công suất tối đa 46,9 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 61,9 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ thống truyền động bằng dây đai.

Trong khi đó, XS250 sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 248 cc. Động cơ cho công suất tối đa 24,6 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23,4 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hộp số 6 cấp kết hợp hệ thống truyền động cuối bằng xích.

Về trang bị, Toughman 800 sử dụng phanh đĩa thủy lực đơn ở cả bánh trước và sau, trong đó bánh trước đi kèm cùm phanh 4 piston. Hệ thống ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn. XS250 cũng sử dụng phanh đĩa thủy lực đơn ở hai bánh, nhưng dùng cùm phanh nổi 2 piston và tích hợp ABS hai kênh tiêu chuẩn.

Tại Malaysia, Marshal Toughman 800 có giá 38.800 RM (khoảng 247 triệu đồng), trong khi XS250 có giá 18.800 RM (khoảng 120 triệu đồng).