Trực tiếp bóng đá CHDC Congo - Uzbekistan: Không còn đường lùi (World Cup)
(6h30, 28/6, bảng K) CHDC Congo buộc phải đánh bại Uzbekistan để níu kéo cơ hội giành vé vào vòng knock-out, trong khi đại diện Trung Á cũng quyết tâm tìm kiếm điểm số đầu tiên tại World Cup 2026.
World Cup | 6h30, 28/6 | Mercedes-Benz
Điểm
M’Pasi
Kayembe
Mbemba
Tuanzebe
Wan-Bissaka
Moutoussamy
Mukau
Noah Sadiki
Bongonda
Mbuku
Wissa
Điểm
Nematov
Khusanov
Ashurmatov
Abdullaev
Karimov
Xamrobekov
Shukurov
Nasrullaev
Ganiev
Fayzullaev
Shomurodov
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ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
CHDC Congo còn nguyên cơ hội
Sau 2 lượt trận, Colombia đã chắc chắn giành vé đi tiếp với 6 điểm. Bồ Đào Nha xếp thứ hai với 4 điểm, trong khi CHDC Congo có 1 điểm và Uzbekistan chưa giành được điểm nào.
Dù đang đứng thứ ba, CHDC Congo vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhì nếu thắng đậm Uzbekistan và Bồ Đào Nha thua đậm Colombia. Ngoài ra, đại diện châu Phi cũng có thể hướng tới suất đi tiếp dành cho một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Chờ chiến thắng đầu tiên
Uzbekistan vừa thảm bại 0-5 trước Bồ Đào Nha, còn CHDC Congo chỉ chịu thua tối thiểu 0-1 trước Colombia sau màn trình diễn đầy nỗ lực. Cả hai đội đều trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.
Xét về tương quan lực lượng, CHDC Congo được đánh giá nhỉnh hơn nhờ đội hình giàu kinh nghiệm, hàng thủ chắc chắn cùng hàng công đủ sức tạo khác biệt. Nếu chơi đúng khả năng, đại diện châu Phi nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/06/2026 22:52 PM (GMT+7)