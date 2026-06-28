Trực tiếp bóng đá CHDC Congo - Uzbekistan: Không còn đường lùi (World Cup)

World Cup | 6h30, 28/6 | Mercedes-Benz CH Congo 0 - 0 Uzbekistan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: CH Congo vs Uzbekistan Uzbekistan Điểm M’Pasi Kayembe Mbemba Tuanzebe Wan-Bissaka Moutoussamy Mukau Noah Sadiki Bongonda Mbuku Wissa Điểm Nematov Khusanov Ashurmatov Abdullaev Karimov Xamrobekov Shukurov Nasrullaev Ganiev Fayzullaev Shomurodov Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận CH Congo CH Congo Uzbekistan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: M’Pasi, Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Moutoussamy, Mukau, Noah Sadiki, Bongonda, Mbuku, Wissa Nematov, Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev, Karimov, Xamrobekov, Shukurov, Nasrullaev, Ganiev, Fayzullaev, Shomurodov

CHDC Congo còn nguyên cơ hội

Sau 2 lượt trận, Colombia đã chắc chắn giành vé đi tiếp với 6 điểm. Bồ Đào Nha xếp thứ hai với 4 điểm, trong khi CHDC Congo có 1 điểm và Uzbekistan chưa giành được điểm nào.

Dù đang đứng thứ ba, CHDC Congo vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhì nếu thắng đậm Uzbekistan và Bồ Đào Nha thua đậm Colombia. Ngoài ra, đại diện châu Phi cũng có thể hướng tới suất đi tiếp dành cho một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Chờ chiến thắng đầu tiên

Uzbekistan vừa thảm bại 0-5 trước Bồ Đào Nha, còn CHDC Congo chỉ chịu thua tối thiểu 0-1 trước Colombia sau màn trình diễn đầy nỗ lực. Cả hai đội đều trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Xét về tương quan lực lượng, CHDC Congo được đánh giá nhỉnh hơn nhờ đội hình giàu kinh nghiệm, hàng thủ chắc chắn cùng hàng công đủ sức tạo khác biệt. Nếu chơi đúng khả năng, đại diện châu Phi nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.