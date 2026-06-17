Tranh cãi Messi đạp thẳng bắp chân cầu thủ Algeria, VAR ưu ái thoát thẻ đỏ?

Trên các diễn đàn bóng đá trên toàn thế giới, bên cạnh những lời tán tụng dành cho màn trình diễn đỉnh cao của Lionel Messi, thì cũng có luồng ý kiến cho rằng thủ quân ĐT Argentina xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Đó là pha tranh chấp bóng ở phút 30 của trận đấu.

Băng quay chậm cho thấy “Leo” đã đạp gầm giày vào bắp chân của hậu vệ Aissa Mandi bên phía Algeria. Trọng tài Szymon Marciniak đã thổi phạt Messi nhưng không rút bất cứ thẻ phạt nào với cầu thủ này, bất chấp phản ứng quyết liệt của các cầu thủ áo xanh.

Hình ảnh Messi va chạm với cầu thủ Algeria