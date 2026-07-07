Dàn WAGs tuyển Na Uy là người mẫu, vận động viên

Trong số dàn vợ, bạn gái của các tuyển thủ Na Uy đang thi đấu ở World Cup 2026, người nổi tiếng nhất là Isabel Haugseng Johansen - bạn gái của tiền đạo Erling Haaland. Cặp đôi quen nhau từ thời còn nhỏ tại thị trấn Bryne, cùng tham gia học viện bóng đá địa phương trước khi chính thức hẹn hò vào năm 2021. Isabel từng chơi bóng đá ở cấp độ trẻ trước khi chuyển hướng sang công việc người mẫu, influencer. Trang Instagram của cô hiện có gần 500.000 lượt theo dõi. Cuối năm 2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng và vẫn giữ cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Tại World Cup 2026, Isabel nhiều lần xuất hiện trên khán đài cổ vũ Haaland. Hình ảnh cô cùng con trai theo dõi các trận đấu của Na Uy nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Helene Spilling - vợ của tiền vệ Martin Odegaard là vũ công chuyên nghiệp và biên đạo nổi tiếng ở Na Uy. Cô nhiều lần vô địch chương trình Skal vi danse? (phiên bản Na Uy của Dancing with the Stars). Helene và Martin kết hôn năm 2024 sau thời gian dài hẹn hò. Khác với nhiều WAGs nổi tiếng trên mạng xã hội, Helene khá kín đáo, hiếm khi chia sẻ đời sống riêng nhưng thường xuất hiện để cổ vũ chồng trong các trận đấu lớn.

Hedda Tveit là bạn gái của hậu vệ Henrik Falchener. Hedda Tveit từng là vận động viên trượt tuyết. Cô theo học trường thể thao thành tích cao, từng thi đấu ở cấp quốc gia và nuôi ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp nhưng hiện đã giải nghệ và hiện làm trong lĩnh vực quản lý thể thao. Ngay trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Hedda hoàn thành chương trình cử nhân tại Oslo rồi chuyển đến Stavanger để sống cùng Falchener, khi anh thi đấu cho Viking FK.

Sara Pedersen, vợ của tiền vệ Morten Thorsby, là luật sư, làm việc tại một trong những hãng luật thương mại hàng đầu Na Uy. Mối quan hệ của họ được công khai vào năm 2025 khi Thorsby đăng bức ảnh cầu hôn trên sân vận động Ullevaal cùng dòng chia sẻ "Cuối cùng anh cũng tìm thấy em". Đến cuối tháng 5/2026, chỉ ít ngày trước khi lên đường dự World Cup, cặp đôi tổ chức một lễ cưới ấm cúng tại Alesund - quê hương của Sara.

Julie Karlsen là bạn gái của cầu thủ Sander Berge. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2021, thời điểm Berge còn thi đấu tại Anh. Dù bạn trai là ngôi sao của đội tuyển Na Uy và đang chơi bóng ở Fulham nhưng Julie không xây dựng hình ảnh như một WAG nổi tiếng. Cô hiếm khi chia sẻ đời tư, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng Berge trong những kỳ nghỉ hoặc các sự kiện đặc biệt. Họ hẹn hò từ năm 2025, có con gái đầu lòng năm ngoái. Julie Karlsen là cựu vận động viên trượt tuyết.

Mille Fusdahl là bạn gái tiền vệ Kristian Thorstvedt. Sau khi xem một đoạn video của Thorstvedt trên mạng xã hội, Mille chủ động nhắn tin làm quen và từ đó mối quan hệ dần phát triển. Hai người chính thức hẹn hò năm 2022 và đã gắn bó hơn bốn năm. Mille hoạt động trong lĩnh vực marketing và sáng tạo nội dung, thường xuyên chia sẻ cuộc sống tại Italia - nơi Thorstvedt thi đấu cho Sassuolo. Sau khoảng ba năm yêu xa, cô chuyển đến Modena để sống cùng bạn trai. Tiền vệ người Na Uy nhiều lần dành lời cảm ơn cho Mille vì luôn là chỗ dựa tinh thần, đặc biệt trong giai đoạn anh phải nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương.

Lena Selnes là vợ của Alexander Sørloth. Hai người quen nhau từ năm 2015, khi Sorloth được Rosenborg cho Bodo/Glimt mượn thi đấu. Sau hơn 10 năm gắn bó, Lena và Sorloth hiện có hai người con. Gia đình nhỏ của họ thường xuyên phải thích nghi với những lần chuyển nơi sinh sống theo sự nghiệp của tiền đạo người Na Uy, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Tây Ban Nha đến Madrid. Dù cuộc sống gắn với bóng đá đỉnh cao, cả hai vẫn duy trì hình ảnh kín tiếng và ưu tiên sự riêng tư.

Aurora Eidmann là vợ của Leo Skiri Ostigard. Aurora là người khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng. Trong nhiều năm đồng hành cùng Ostigard, cô luôn lựa chọn đứng phía sau để ủng hộ sự nghiệp của bạn trai thay vì trở thành một WAG nổi bật trên mạng xã hội. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng đúng thời điểm World Cup 2026 diễn ra. Vì đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Na Uy tại Mỹ, Ostigard không thể trở về có mặt trong phòng sinh mà theo dõi khoảnh khắc con chào đời qua điện thoại.