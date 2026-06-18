Tin nóng bóng đá World Cup 18/6: Hé lộ lý do Messi rơi nước mắt trong ngày ghi hat-trick

Hé lộ lý do rơi nước mắt trong ngày ghi hat-trick

Lionel Messi đã bật khóc trên sân cỏ ở Kansas City trong ngày anh ghi hat-trick giúp Argentina thắng Algeria. Sau trận, tiền đạo sinh năm 1987 cho hay: "Thành thật mà nói, đó là điều hoàn toàn không liên quan đến thể thao. Mấy ngày qua thật khó khăn và phức tạp với tôi".

Messi rơi nước mắt

Nhà báo Eduardo Feinmann tiết lộ với Radio Mitre rằng Messi đang lo lắng với tình trạng sức khỏe của bố của mình, ông Jorge Messi: "Chuyện này liên quan đến bố của anh ấy. Jorge có sức khỏe không tốt. Tình trạng đó diễn ra đã khá lâu rồi, vài tháng nay, kể từ năm ngoái. Và tuần này đã có một số vấn đề khiến sức khỏe của ông ấy xấu đi đôi chút".

Micah Richards kỳ vọng tuyển Anh vô địch World Cup

Cựu danh thủ Micah Richards gần đây đưa ra nhận định của mình về cơ hội để tuyển Anh chinh phục World Cup 2026: "Tôi nghĩ tuyển Anh có cơ hội thực sự. Đội hình của họ có nhiều ngôi sao tài năng, nhưng tuyển Anh sẽ phải đối đầu với một số đội bóng cực kỳ mạnh và họ cần một chút may mắn. Chúng ta cũng phải nhớ rằng, việc thích nghi với cái nóng sẽ là thách thức thực sự".

Mẹ của thủ môn đội Cape Verde có thể đến sân xem World Cup

Mẹ của thủ môn đội tuyển Cape Verde, Vozinha, sẽ có thể xem con trai mình thi đấu tại World Cup cuối tuần này nhờ sự can thiệp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện, ông Hakeem Jeffries.

Cụ thể, Jeffries cho biết: "Tất cả các khoản phí đã được miễn theo đúng chính sách. Hiện tại, các thủ tục đi lại đang được tiến hành để mẹ con họ có thể đoàn tụ tại Miami".

Sau trận hòa đầy bất ngờ giữa Cape Verde và Tây Ban Nha, Vozinha cho biết mẹ anh không thể đến xem trận đấu của mình vì không đủ tiền đóng lệ phí xin visa.