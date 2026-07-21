Tiền vệ tuyển Tây Ban Nha đi vào lịch sử với bộ sưu tập danh hiệu độc nhất vô nhị

Cụ thể, Baena đã trở thành cầu thủ bóng đá nam đầu tiên và duy nhất trong lịch sử vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp ở cấp đội tuyển: EURO, Olympic và FIFA World Cup trong vỏn vẹn 2 năm. Vô địch Olympic, đăng quang châu lục và thế giới chỉ trong vẻn vẹn 2 năm, đây là điều mà Lionel Messi cũng không làm được.

Chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu của Baena bắt đầu vào mùa hè 2024. Tháng 7, Baena cùng tuyển Tây Ban Nha lên ngôi tại EURO trên đất Đức sau khi đánh bại Anh. Không dành thời gian nghỉ ngơi, chỉ chưa đầy 1 tháng sau, tiền vệ sinh năm 2001 lập tức giúp đội tuyển Olympic Tây Ban Nha giành tấm HCV danh giá tại Thế vận hội Paris.

Anh chính là một trong những hạt nhân quan trọng nhất trên hành trình năm đó. Tại vòng bảng, tiền vệ này góp 1 bàn và ở chung kết, anh ghi 1 bàn giúp Tây Ban Nha hạ Pháp 5-3, giành HCV. Và tháng 7/2026 trên đất Mỹ, bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Baena được hoàn tất bằng chức vô địch World Cup.

Baena có những đóng góp quan trọng trên hành trình đăng quang của La Roja

Baena thường vào sân khi HLV De La Fuente cần một nhân tố cơ động, di chuyển liên tục để pressing, gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Đó là lý do anh đá chính cả 7 trận ở VCK 2026 nhưng đều được rút ra sân ở nửa sau hiệp 2.

Sau khi Baena hoàn thành nhiệm vụ của mình, HLV Fuente sẽ đưa những nhân tố giàu đột biến hơn như Ferran Torres hay Lamine Yamal vào sân để kết liễu đối thủ. Thống kê của Baena ở World Cup 2026 là 487 phút (nhiều thứ 3 hàng công Tây Ban Nha), ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn.

Kỷ lục chưa từng có của Alex Baena gắn liền với HLV De La Fuente. Ngoài 3 danh hiệu HCV Olympic, vô địch EURO và vô địch World Cup, vị HLV này còn giúp Tây Ban Nha đăng quang các giải U19 và U21 châu Âu.