Dự đoán bóng đá Tây Ban Nha vs Cape Verde: Mưa bàn thắng

Tây Ban Nha được xếp là ứng viên số 1 tại World Cup 2026, nhờ đội hình mạnh và phong độ ổn định. Họ cũng chính là nhà đương kim vô địch EURO 2024, sau khi thắng 2-1 Anh ở trận chung kết.

Đó cũng là giải đấu, Lamine Yamal nổi lên như một ‘hiện tượng’, với những đường đi bóng, kiến tạo và ghi bàn khiến người ta say mê lẫn kinh ngạc.

Sẽ là 'địa chấn' lớn, nếu Tây Ban Nha không thắng Cabo Verde. Ảnh: Khel Now

Giờ đây ở tuổi 18, ngôi sao tài năng của Barca đang chờ khoảnh khắc được chơi ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu anh có thể ra sân ngay từ đầu ở trận Tây Ban Nha vs Cape Verde, do lúc lên tuyển mới đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Đoàn quân của HLV La Fuente bước vào giải đấu bằng trận hòa 1-1 Iraq, trước khi thắng 3-1 Peru vào 9/6, với các pha lập công của Mikel Oyarzabat, Pedri cùng bàn đá phản của Pedro Gallese.

Tây Ban Nha đến giải đấu với mục tiêu lập lại kỳ tích từng làm được trong quá khứ, tức đồng thời là nhà vô địch cả World Cup lẫn EURO.

Và nói như Yamal, dù được đánh giá cao thì anh cùng đồng đội vẫn cần phải vượt qua từng trận đấu một, trước hết là cần thắng Cape Verde, đội lần đầu dự World Cup.

Cape Verde giành vé World Cup lần đầu tiên trọng lịch sử, đầy ấn tượng. Ở giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu, họ cùng thắng Serbia và Bermuda với tỷ số 3-0.

Tây Ban Nha vs Cape Verde là một cuộc so tài quá chênh lệch, được ví như chàng David đấu với người khổng lồ Goliath. Sẽ là ‘cơn địa chấn’ tại World Cup 2026, nếu Tây Ban Nha không giành chiến thắng, thậm chí thắng to.

Chuyên gia ESPN dự đoán Tây Ban Nha thắng đậm 5-0 Cape Verde. Trong khi đó, chuyên gia Chris Sutton của BBC chọn tỷ số trận đấu là Tây Ban Nha 3-1 Cape Verde.

Còn cả Sportsmole và Sportskeeda cùng dự đoán Tây Ban Nha 3-0 Cape Verde.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; F Torres, Oyarzabal, Baena.

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Costa, Pico, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Dailon.