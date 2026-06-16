Soi kèo, tỷ lệ cược Argentina vs Algeria (8h00 ngày 17/6, bảng J World Cup 2026): Đương kim vô địch ra oai

Soi kèo, tỷ lệ cược Argentina vs Algeria

Argentina sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại bảng J World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu Algeria. Theo lịch thi đấu, trận Argentina vs Algeria diễn ra tại Kansas City Stadium. Bảng J còn có Áo và Jordan, trong đó Argentina được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng.

Về tương quan lực lượng, Argentina rõ ràng ở đẳng cấp cao hơn. Đội bóng Nam Mỹ bước vào giải với tư cách đương kim vô địch thế giới, sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc và khả năng kiểm soát nhịp độ rất tốt. Dù có sự thay đổi nhân sự khi Marcos Senesi được gọi bổ sung thay Leonardo Balerdi chấn thương, chiều sâu đội hình của Argentina vẫn đủ để duy trì sự ổn định ở hàng thủ.

Argentina vs Algeria. Ảnh: FPT Play

Điểm mạnh lớn nhất của Argentina nằm ở khả năng áp đặt thế trận. Khi gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, họ thường không cần chơi quá vội vàng nhưng vẫn biết cách bóp nghẹt không gian lên bóng của đối phương. Tuyến giữa với những cầu thủ giàu kỹ thuật giúp Argentina kiểm soát bóng, luân chuyển nhịp nhàng và tạo sức ép liên tục từ hai biên lẫn trung lộ. Nếu sớm có bàn mở tỷ số, trận đấu rất dễ đi theo kịch bản một chiều.

Algeria không phải đối thủ dễ bị xem thường. Đại diện châu Phi có tốc độ, thể lực và khả năng chuyển trạng thái khá nguy hiểm. Tuy nhiên, vấn đề của Algeria là họ có thể gặp khó khi phải phòng ngự trong thời gian dài trước một đội bóng có nhiều phương án tấn công như Argentina. Nếu lùi sâu quá sớm, Algeria sẽ để lộ khoảng trống trước vòng cấm; còn nếu dâng cao pressing, họ lại có nguy cơ bị khai thác phía sau hàng thủ.

Khả năng Argentina thắng cách biệt đến từ sự khác biệt ở chất lượng xử lý cuối cùng. Trong những trận mở màn, các đội mạnh thường cần sự thận trọng, nhưng Argentina có đủ kinh nghiệm để biến ưu thế kiểm soát thành bàn thắng. Những pha phối hợp nhỏ, các tình huống bóng hai và khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ có thể là chìa khóa giúp đội bóng Nam Mỹ tạo ra khoảng cách.

Ngoài ra, thể thức World Cup 2026 với 48 đội khiến hiệu số bàn thắng bại có thể trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc đua thứ hạng bảng. Việc giành chiến thắng đậm ngay trận ra quân không chỉ giúp Argentina có 3 điểm mà còn tạo lợi thế tâm lý trước các lượt đấu tiếp theo gặp Áo và Jordan.

Nếu duy trì được sự tập trung, Argentina hoàn toàn có thể kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối. Algeria có thể gây khó khăn bằng tốc độ và tinh thần chiến đấu, nhưng để đứng vững suốt 90 phút trước sức ép lớn là nhiệm vụ không đơn giản. Một chiến thắng cách biệt cho Argentina là kịch bản rất đáng chờ đợi ở trận mở màn bảng J.

Đội hình dự kiến Argentina vs Algeria:

Argentina (4-4-2): E.Martinez; Molina, Otamendi, Li.Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, La.Martinez.

Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri.

Dự đoán: Argentina thắng 3-1.