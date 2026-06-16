Argentina vs Algeria (8h00 ngày 17/6, bảng J World Cup 2026): Lối chơi hòa nhã, ít thẻ vàng?

Nhận định thẻ vàng Argentina vs Algeria

Trận đấu giữa Argentina vs Algeria tại bảng J World Cup 2026 được dự báo sẽ có sự chênh lệch đáng kể về cách tiếp cận. Argentina nhiều khả năng vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng, triển khai nhịp nhàng từ tuyến dưới và dùng chất lượng kỹ thuật để kéo giãn hàng thủ đối phương. Trong khi đó, Algeria có thể bước vào trận với tâm thế thận trọng, ưu tiên phòng ngự khu vực, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân và chờ cơ hội phản công.

Chính sự khác biệt này khiến chỉ số thẻ vàng trở thành một điểm đáng chú ý. Về tổng thể, Algeria là đội có nguy cơ nhận nhiều thẻ hơn. Khi phải đối đầu với một Argentina giàu kỹ thuật, có khả năng xoay chuyển trạng thái nhanh và sở hữu nhiều cầu thủ xử lý tốt trong phạm vi hẹp, các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự Algeria sẽ chịu áp lực lớn. Những pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn đối phương thoát pressing, chặn các đường phản công hoặc cắt nhịp lên bóng của Argentina có thể khiến Algeria dễ bị trọng tài nhắc nhở hơn.

Argentina vs Algeria. Ảnh: FPT Play

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa trận đấu sẽ bùng nổ thẻ phạt. Khả năng trận Argentina vs Algeria có dưới 4 thẻ vàng là kịch bản khá sáng nếu thế trận diễn ra đúng với dự báo: Argentina kiểm soát bóng nhiều, Algeria lùi sâu và trận đấu không bị đẩy vào nhịp va chạm quá cao. Khi một đội chủ động cầm bóng, luân chuyển bóng liên tục và hạn chế những pha tranh chấp tay đôi ở tốc độ lớn, số tình huống phạm lỗi nguy hiểm thường không quá dày đặc.

Argentina cũng không phải đội cần chơi rắn trong trận đấu kiểu này. Nếu sớm kiểm soát được khu trung tuyến, đại diện Nam Mỹ có thể điều tiết nhịp độ, kéo đối phương vào thế phải di chuyển nhiều hơn là tranh chấp trực diện. Các pha phạm lỗi của Argentina, nếu xuất hiện, nhiều khả năng chỉ đến từ những tình huống chống phản công hoặc tranh chấp ở biên, nhưng không đủ để tạo nên cơn mưa thẻ.

Với Algeria, rủi ro nằm ở việc các cầu thủ phòng ngự bị cuốn vào những pha xử lý kỹ thuật của đối thủ. Những tình huống xoay người, đổi hướng bóng nhanh hoặc đột phá vào nách trung vệ có thể khiến Algeria phải phạm lỗi. Dù vậy, nếu đội bóng châu Phi duy trì được cự ly đội hình tốt, tránh vào bóng sau và hạn chế phản ứng thái quá, số thẻ họ phải nhận vẫn có thể chỉ dừng ở mức 1 đến 2 thẻ.

Một yếu tố khác ủng hộ kịch bản ít thẻ là tính chất trận ra quân hoặc trận vòng bảng. Các đội thường nhập cuộc với sự thận trọng nhất định, tránh những pha va chạm không cần thiết dẫn tới án treo giò hoặc bất lợi tâm lý. Algeria có thể đá quyết liệt, nhưng nhiều khả năng là quyết liệt trong tổ chức phòng ngự, không phải kiểu đá rát liên tục.

Vì vậy, trận Argentina vs Algeria có thể chứng kiến Algeria nhận nhiều thẻ vàng hơn Argentina, nhưng tổng số thẻ vẫn khó vượt mốc 4. Kịch bản hợp lý là một trận đấu có nhịp độ kiểm soát, Algeria chịu áp lực phòng ngự và thẻ vàng xuất hiện chọn lọc, thay vì một cuộc đấu căng thẳng, vỡ vụn bởi các pha phạm lỗi liên tiếp.

Đội hình dự kiến Argentina vs Algeria:

Argentina (4-4-2): E.Martinez; Molina, Otamendi, Li.Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, La.Martinez.

Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri.

Dự đoán: Algeria nhận nhiều thẻ vàng hơn. Trận đấu có dưới 4 thẻ vàng.