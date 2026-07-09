Nhận định tỷ số phạt góc Pháp vs Morocco (3h00 ngày 10/7, vòng tứ kết World Cup 2026): Đại diện châu Âu áp đảo?

Nhận định tỷ số phạt góc Pháp vs Morocco

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco là cuộc đối đầu hứa hẹn căng thẳng về chiến thuật. Pháp bước vào vòng 8 đội mạnh nhất sau chiến thắng 1-0 trước Paraguay, trong khi Morocco gây ấn tượng mạnh bằng thắng lợi 3-0 trước Canada ở vòng 1/8. Theo lịch thi đấu, đội thắng ở cặp Pháp – Morocco sẽ giành vé vào bán kết gặp đội thắng trong trận Tây Ban Nha – Bỉ.

Xét riêng thị trường phạt góc, Pháp là đội có nhiều yếu tố thuận lợi hơn. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps thường chủ động đẩy bóng ra hai hành lang, nơi những cầu thủ tốc độ như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola có khả năng tạo đột biến bằng các pha rê dắt, căng ngang và tạt bóng sớm. Khi đối phương lùi sâu, các tình huống bóng bị phá ra sau đường biên ngang sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn.

Pháp vs Morocco. Ảnh: FPT Play

Morocco lại là đối thủ rất giỏi phòng ngự khu vực. Trước Canada, đội bóng Bắc Phi cho thấy sự thực dụng đáng nể khi chuyển hóa cơ hội tốt và giữ được cấu trúc đội hình chặt chẽ. Opta cũng ghi nhận Morocco đã trở thành đội châu Phi đầu tiên vào tứ kết ở hai kỳ World Cup, cho thấy bản lĩnh knock-out rất đáng nể. Tuy nhiên, chính lối đá ưu tiên an toàn này có thể khiến Morocco phải chịu sức ép lớn về phạt góc nếu Pháp kiểm soát bóng lâu và ép sân trong thời gian dài.

Điểm đáng chú ý là Morocco không dễ vỡ trận. Trước Hà Lan ở vòng 1/16, họ tạo ra 1,4 bàn thắng kỳ vọng từ 11 cú dứt điểm và có tới 5 cơ hội lớn, đồng thời chứng minh khả năng phản công sắc bén. Điều đó buộc Pháp phải tấn công thận trọng nhưng liên tục, thay vì dồn đội hình quá cao một cách mạo hiểm. Khi một đội mạnh vừa ép sân vừa không vội vàng, phạt góc thường đến từ chuỗi hãm thành kéo dài: sút bị chặn, tạt bóng bị phá, hoặc hậu vệ đối phương buộc phải giải nguy.

Cơ sở để tin Pháp hưởng nhiều phạt góc hơn hẳn nằm ở chênh lệch thế trận. Guardian đánh giá Pháp vẫn là đội có sức mạnh hàng đầu sau vòng 1/8, trong khi Morocco dù rất hiệu quả trước Canada vẫn nhiều khả năng phải linh hoạt giữa phòng ngự thấp và phản công nhanh. Nếu Morocco nhập cuộc thận trọng, Pháp có thể sớm chiếm lĩnh 2 biên và tạo ra số lượng phạt góc vượt trội.

Kịch bản hợp lý là Pháp thắng phạt góc với cách biệt rõ, có thể ở mức 7-3 hoặc 8-4. Tổng số phạt góc vượt mốc 10 là khả năng sáng, nhất là nếu Morocco bị dẫn bàn và buộc phải dâng cao trong hiệp 2. Khi đó, trận đấu sẽ mở hơn, các pha lên bóng biên xuất hiện nhiều hơn và số lần bóng đi hết đường biên ngang cũng tăng mạnh.

Tóm lại, với chất lượng tấn công biên vượt trội, khả năng ép sân tốt và thói quen tạo áp lực liên tục, Pháp có cơ sở lớn để hưởng phạt góc nhiều hơn Morocco. Trong một trận tứ kết có nhịp độ cao và tính đối kháng lớn, mốc trên 10 quả phạt góc là kịch bản rất đáng chờ đợi.

Đội hình dự kiến Pháp vs Morocco:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Morocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

Dự đoán: Pháp được hưởng nhiều phạt góc hơn. Trận đấu có trên 10 quả phạt góc.