Nhận định tỷ số Argentina vs Áo (0h00 ngày 23/6, bảng J World Cup 2026): Đương kim vô địch thắng sít sao?

Nhận định tỷ số Argentina vs Áo

Trận Argentina vs Áo tại bảng J World Cup 2026 diễn ra tại Dallas Stadium/AT&T Stadium, trong bối cảnh cả hai đội đều đặt mục tiêu sớm mở rộng cánh cửa đi tiếp. Argentina nằm cùng bảng với Áo, Algeria và Jordan, đồng thời thể thức 48 đội khiến từng điểm số ở vòng bảng càng có giá trị.

Argentina bước vào trận đấu này với vị thế của một ứng viên hàng đầu. Không chỉ sở hữu bản lĩnh của đội bóng lớn, đại diện Nam Mỹ còn có khả năng kiểm soát nhịp trận rất tốt. Điểm mạnh của Argentina nằm ở sự cân bằng giữa kỹ thuật, kinh nghiệm và khả năng chuyển trạng thái. Khi cần áp đặt, họ có thể giữ bóng chắc ở trung tuyến; khi gặp đối thủ pressing cao, Argentina cũng đủ sắc bén để thoát áp lực bằng những đường chuyền nhanh ra biên hoặc chọc khe vào khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Áo chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Dưới triết lý pressing mạnh, tốc độ cao và giàu tính tổ chức, đội bóng châu Âu có thể khiến Argentina gặp khó trong những phút đầu. Nếu Áo đẩy đội hình lên, tranh chấp quyết liệt và không cho các tiền vệ Argentina có thời gian xoay sở, trận đấu có thể diễn ra căng thẳng hơn dự đoán. Tuy nhiên, cách chơi ấy cũng tiềm ẩn rủi ro: càng pressing cao, Áo càng để lộ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Argentina vs Áo. Ảnh: FPT Play

Đây chính là khu vực Argentina có thể khai thác. Với những cầu thủ giỏi xử lý trong không gian hẹp và có khả năng đưa bóng lên rất nhanh, Argentina đủ sức biến một pha thoát pressing thành cơ hội nguy hiểm. Sự khác biệt của họ nằm ở chất lượng trong 1/3 cuối sân. Chỉ cần một đường chuyền mở ra đúng thời điểm, một pha di chuyển khôn ngoan hoặc một tình huống cố định, Argentina có thể tạo ra bước ngoặt.

Ngoài yếu tố chuyên môn, bản lĩnh thi đấu cũng nghiêng về Argentina. Những trận cầu lớn thường được định đoạt bởi khả năng giữ bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc và tận dụng sai lầm nhỏ nhất của đối thủ. Áo có thể chơi đầy năng lượng, nhưng Argentina lại nhỉnh hơn ở kinh nghiệm điều tiết trận đấu. Họ không nhất thiết phải thắng áp đảo, nhưng có đủ công cụ để thắng theo cách thực dụng.

Kịch bản dễ xảy ra là Argentina nhập cuộc thận trọng, chờ Áo bộc lộ khoảng trống rồi tăng tốc ở nửa sau hiệp 1 hoặc đầu hiệp 2. Nếu có bàn dẫn trước, đại diện Nam Mỹ càng dễ kéo trận đấu về nhịp độ có lợi.

Với chiều sâu đội hình, chất lượng ngôi sao và khả năng ứng biến chiến thuật tốt hơn, Argentina hoàn toàn có đủ khả năng giành chiến thắng trước Áo, qua đó tiến một bước quan trọng trên hành trình vượt qua bảng J.

Đội hình dự kiến Argentina vs Áo:

Argentina ​​(4-3-3): E. Martinez; Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, E. Fernandez; Messi, L. Martinez, J. Alvarez.

Áo ​​(4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Laimer, Seiwald; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautovic.

Dự đoán: Argentina thắng 2-1.