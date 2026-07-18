Nhà báo Argentina chỉ trích gay gắt tuyển Tây Ban Nha, nhắm thẳng vào Yamal

Nhà báo Argentina chỉ trích gay gắt tuyển Tây Ban Nha

Trận chung kết World Cup 2026 đang đến rất gần. Đội tuyển Tây Ban Nha của HLV Luis De La Fuente được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch sau chiến thắng thuyết phục trước tuyển Pháp. Tuy nhiên, đối thủ của họ sẽ là Argentina, tập thể vô cùng khó bị đánh bại. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương giành được tại World Cup 2022 và trở thành nhà vô địch thế giới hai kỳ liên tiếp.

Pablo Carroza, nhà báo người Argentina

Dù trận chung kết trên sân MetLife còn hơn 1 ngày nữa mới diễn ra, bầu không khí đã bắt đầu nóng lên. Cuộc đối đầu được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn và căng thẳng, đặc biệt từ phía Argentina. Một trong những người đầu tiên "đổ thêm dầu vào lửa" là nhà báo người Argentina Pablo Carroza trong chương trình El Carnaval.

Mở đầu, Carroza công kích Dani Olmo, một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Tây Ban Nha tại World Cup năm nay. Ông tuyên bố: "Ở Argentina, cậu ấy còn không bằng Matias Reali (cầu thủ thuộc biên chế San Lorenzo De Almagro của Argentina)". Từ đó, ông nhấn mạnh: "Đừng tiếp tục tâng bốc các cầu thủ Tây Ban Nha như thể họ là những hiện tượng nữa. Đủ rồi!"

Yamal bị công kích

Không dừng lại ở đó, nhà báo người Argentina tiếp tục hướng sự chỉ trích về phía số 19 của Barcelona, Lamine Yamal: "Yamal cũng chỉ ngang 'El Changuito' Zeballos (cầu thủ của Boca Juniors). Đừng nói quá lên nữa. Cậu ấy có vài khoảnh khắc hay và chắc chắn là một cầu thủ giỏi... nhưng chỉ giỏi theo từng thời điểm".

Những lời chỉ trích của Carroza không chỉ nhắm vào Olmo hay Yamal. Nico Williams và Mikel Oyarzabal cũng bị ông đưa ra so sánh: "Nico Williams, người được ca ngợi như một quái vật, cuối cùng chỉ vào sân khoảng 5 phút. Còn Mikel Oyarzabal thì sao? Oyarzabal có phải ngôi sao không? Nếu ở Argentina, cậu ấy còn thi đấu ít hơn cả 'El Flaco' Lopez (cầu thủ đang chơi cho Palmeiras của Brazil)".

Yamal mới ghi được 1 bàn thắng tại World Cup 2026

Carroza tiếp tục khẳng định: "Đủ rồi với Tây Ban Nha! Đến lúc phải nói rằng nếu Cucurella không phải là Cucurella mà chỉ là Juan González, tóc cắt ngắn bình thường, thì cậu ấy chỉ được đá khoảng 15 phút".

Sau đó, ông tiết lộ điều mà mình cho là vấn đề của bóng đá Tây Ban Nha: "Người Tây Ban Nha cần một thần tượng, bởi từ sau Iniesta, họ không còn bán được áo đấu nữa. Áo đấu của tuyển Tây Ban Nha được bày bán mà không in tên hay số áo. Khi bạn đến cửa hàng Adidas trên đại lộ Gran Via ở Madrid, họ bán áo không có số vì hiện tại không có cầu thủ nào đủ sức giúp họ bán áo đấu".

Khép lại, Carroza một lần nữa công kích Yamal: "Rồi xuất hiện cậu nhóc này, người Morocco, đeo niềng răng, đeo băng đô, đến mức chẳng biết là chuẩn bị đi quay cùng Bizarrap (DJ người Argentina) hay chuẩn bị ra sân chơi bóng".

Cựu HLV tuyển Tây Ban Nha chỉ trích Yamal

Cựu HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Javier Clemente, cũng cho rằng Yamal chưa thể hiện đúng kỳ vọng tại World Cup năm nay. Chiến lược gia 76 tuổi đặc biệt hoài nghi về khả năng ngôi sao trẻ của Barcelona giành Quả bóng vàng năm nay, ngay cả khi Tây Ban Nha vô địch World Cup.

Clemente nhận xét: "Không, hoàn toàn không. Tôi không nghĩ một cầu thủ 19 tuổi có thể được xem là người giỏi nhất thế giới. Hơn nữa, Yamal cũng không có một kỳ World Cup xuất sắc. Cậu ấy chơi cho Barcelona tốt hơn nhiều so với những gì thể hiện trong màu áo đội tuyển tại giải đấu lần này".

Cựu HLV tuyển Tây Ban Nha Javier Clemente

Cựu HLV tuyển Tây Ban Nha cũng được hỏi về những so sánh liên tục giữa Yamal và Lionel Messi, chủ đề đã theo chân ngôi sao trẻ của Barcelona kể từ khi anh bước lên sân khấu bóng đá đỉnh cao. Theo Clemente, tài năng của Yamal là điều không cần bàn cãi, nhưng còn quá sớm để đặt cầu thủ này ngang hàng với siêu sao người Argentina.

Clemente đánh giá: "Rất khó để vươn tới đẳng cấp của Messi. Chúng ta đang nói về hai cầu thủ xuất chúng. Một người đã đi vào lịch sử và vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, trong khi người còn lại mới chỉ bắt đầu sự nghiệp. Rất khó để Lamine đạt được tất cả những gì Messi đã làm, bởi điều đó đòi hỏi nhiều năm duy trì phong độ và gặt hái thành công".

Dù vậy, Clemente vẫn đánh giá rất cao ngôi sao trẻ của Barcelona. Vị HLV kỳ cựu nói thêm: "Trong số các cầu thủ trẻ hiện nay, tôi nghĩ Yamal là một trong những người có nhiều cơ hội nhất để tiến gần tới tầm vóc mà Messi đã đạt được".