Vị hôn thê Ronaldo nói bị mạo danh đăng status chế giễu Argentina

Kết thúc trận chung kết Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1- 0 rạng sáng 20/7 (giờ Hà Nội), mạng xã hội xôn xao trước một tài khoản có tích xanh, mang tên vị hôn thê của Ronaldo - Georgina Rodriguez - với dòng trạng thái: "Bye bye Argentina".

Dòng trạng thái 'Bye Bye Argentina' xuất hiện trên một fanpage mang tên Georgina Rodríguez sau trận chung kết World Cup 2026.

Dòng trạng thái kèm biểu tượng cười lớn được chia sẻ đúng thời điểm đội bóng Nam Mỹ thất bại, khiến nhiều người cho rằng vị hôn thê của Cristiano Ronaldo chế giễu nhà đương kim á quân.

Đến chiều tối ngày 20/7 (giờ Hà Nội), Georgina thông báo qua Stories Instagram chính thức: "Có một tài khoản Facebook đang mạo danh tôi. Tôi đã liên hệ với đội ngũ Meta để giải quyết sự việc này sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người vì luôn báo cho tôi biết và vì sự ủng hộ của các bạn. Yêu các bạn".

Georgina thông báo bị mạo danh Facebook bằng tiếng Tây Ban Nha.

Trước đó, vị hôn thê của C. Ronaldo hé lộ hình ảnh gia đình theo dõi chung kết qua tivi. Georgina chụp lại khoảnh khắc quốc kỳ Tây Ban Nha trải rộng giữa sân kèm biểu tượng trái tim.

Georgina sinh năm 1994 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, có cha là người Argentina, mẹ là người Tây Ban Nha. Georgina gặp Cristiano Ronaldo lần đầu vào năm 2016 tại một cửa hàng Gucci ở Madrid (Tây Ban Nha), nơi cô làm nhân viên bán hàng. Ronaldo khi đó còn khoác áo Real Madrid và ghé cửa hàng mua sắm. Kể từ khi công khai hẹn hò năm 2016, Ronaldo và Georgina đã trở thành một trong những cặp sao nổi tiếng nhất làng thể thao thế giới.

Sau thất bại tại World Cup 2026, Ronaldo về nhà bên vị hôn thê Georgina Rodriguez và các con.

Sau gần một thập kỷ gắn bó, hai người thông báo đính hôn vào tháng 8/2025, có chung hai con gái là Alana và Bella bốn tuổi. C. Ronaldo có con trai cả Cristiano Jr. 16 tuổi với một người phụ nữ giấu tên, cùng cặp song sinh Eva và Mateo 9 tuổi chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ.

Sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 trên sân Dallas, Texas ngày 6/7, giấc mơ vô địch World Cup khép lại, CR7 nhanh chóng trở về nhà riêng bằng chuyên cơ Bombardier Global 6500.

Tại World Cup 2026, Ronaldo ghi ba bàn, trong đó có pha lập công từ phạt đền trong trận thắng Croatia ở vòng 1/16, phá dớp tịt ngòi ở các vòng knock-out World Cup. Nhưng trước Tây Ban Nha, anh không tạo ra nhiều dấu ấn khi bị hàng thủ đối phương phong tỏa. Ronaldo cũng lập kỷ lục không mong muốn khi trở thành cầu thủ sút nhiều nhất trong một kỳ World Cup mà không tạo cơ hội cho đồng đội, với 17 lần.

Cristiano Ronaldo khóc sau trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Dallas, Texas, Mỹ, ngày 6/7 Ảnh: AP

Ronaldo từng cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và Nations League 2019, 2025, nhưng chưa một lần giành danh hiệu vô địch World Cup. World Cup 2026 được Ronaldo xác nhận là kỳ cuối cùng trong sự nghiệp. Anh lập nhiều cột mốc tại giải lần này, như trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup. Với 27 trận tại giải đấu lớn nhất hành tinh, anh đứng thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Messi (33). Ronaldo cũng đã ghi 11 bàn ở World Cup, kỷ lục của bóng đá Bồ Đào Nha.

Tại World Cup 2026, Georgina Rodríguez chỉ trực tiếp ra sân cổ vũ Ronaldo trận hòa 0-0 gặp Colombia trên sân Hard Rock, Miami, Florida, Mỹ hôm 28/6.

Thất bại tại World Cup 2026 được cho là cũng ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức lễ cưới của Ronaldo và vị hôn thê Georgina. Trước World Cup, Ronaldo từng nói mong muốn giành chức vô địch và tổ chức đám cưới sau đó. Tuy nhiên, truyền thông Bồ Đào Nha cho rằng việc làm đám cưới giờ đây sẽ không khác nào ăn mừng chức vô địch World Cup của một đội tuyển khác nên siêu sao đã hoãn cưới.