Neymar “chơi lớn”, thuê biệt thự siêu sang hơn 100 triệu/đêm cho phái đoàn

Neymar thuê biệt thự siêu sang hơn 100 triệu/đêm cho phái đoàn

Bất chấp nghi ngại về thể lực sau thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng đầu gối, Neymar vẫn có tên trong danh sách 26 tuyển thủ ĐT Brazil dự World Cup 2026 của HLV Ancelotti.

Neymar thuê biệt thự siêu sang hơn 100 triệu/đêm cho phái đoàn.

Dường như không bận tâm về những tranh cãi xung quanh quyết định được triệu tập, cựu sao của Barcelona và PSG chịu chi thuê hẳn một biệt thự siêu sang cho phái đoàn của mình.

Theo một nguồn tin, biệt thự xa xỉ này nằm ở Reunion Resort tại Florida, chỉ cách Disney World 20 phút lái xe. Được biết, bố của Neymar là người đứng tên thuê dinh thự có giá thuê lên tới 2.999 Bảng/đêm (khoảng hơn 100 triệu đồng).

Ngôi biệt thự gồm 14 phòng ngủ và có đầy đủ mọi tiện nghi dành cho một kỳ nghỉ gia đình như phòng chơi game, phòng tập gym, một màn hình TV khổng lồ, bàn bi-a và cả một sân bóng rổ.

Theo: www.thesun.co.uk