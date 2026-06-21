Na Uy mua 6.000 quả cam, mang 400kg cá hồi từ quê nhà quyết đua vô địch World Cup

Dinh dưỡng cho các cầu thủ đang trở thành đề tài nóng tại World Cup 2026. Nước Mỹ vốn là thiên đường của những món ăn nhanh như gà chiên, hamburger, bánh tacos… Tuy nhiên, những món ăn này nhiều dầu mỡ do thường được chiên hoặc rán nên dễ dẫn đến tình trạng khó tiêu.

Haaland cùng đồng đội được chuẩn bị hơn 100kg phô mai từ Na Uy để đảm bảo dinh dưỡng tại World Cup 2026

Bởi vậy, một số đội bóng lựa chọn đem thực phẩm từ quê nhà để đảm bảo chất lượng thức ăn cũng như dinh dưỡng cho các cầu thủ. ĐT Argentina mang 500kg thịt bò, còn theo tin mới nhất từ báo chí Na Uy, đội tuyển nước này cũng đem tới 400 kg thịt cá hồi và phô mai sang đất Mỹ.

Đài truyền hình Na Uy tiết lộ, thầy trò HLV Solbakken đã nhận được hơn 300kg cá hồi Đại Tây Dương và cá thịt trắng để đảm bảo các cầu thủ có đủ dinh dưỡng trong suốt quá trình thi đấu tại World Cup 2026.

Bên cạnh đó, ĐT Na Uy cũng mang hơn 116kg brunost, một loại pho mát nâu caramel hóa đặc trưng của nước này. Đây cũng được coi là thức ăn quan trọng trong thực đơn dinh dưỡng của các cầu thủ Na Uy.

Họ cũng mang tới Mỹ một đội ngũ đầu bếp Na Uy và người dẫn đầu là đầu bếp giàu kinh nghiệm, Aron Espeland. Vị đầu bếp này đã có kinh nghiệm 35 năm làm bếp phục vụ cho ĐTQG Na Uy. ĐT Na Uy sẽ ăn làm 4 bữa trong ngày và tất cả đều là món ăn truyền thống. Họ làm như vậy để tránh việc các cầu thủ bị đầy bụng hoặc khó tiêu trong suốt quá trình ở Mỹ.

Bên cạnh đó, ĐT Na Uy cũng đặt hàng hơn 6.000 quả cam tươi để cho các cầu thủ sử dụng. Theo ước tính nhanh, Haaland cùng các đồng đội sẽ phải dùng trung bình khoảng 7 quả cam/ngày cho tới ngày cuối cùng của giải mới có thể dùng hết được số lượng kể trên. Có thể thấy LĐBĐ Na Uy đã rất chu đáo trong việc bổ sung Vitamin C cho các cầu thủ khi phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng.

Một điểm thú vị là không biết Haaland sẽ ăn uống ra sao tại World Cup. Cầu thủ này vốn ăn theo chế độ riêng khi cần nạp khoảng 6.000 calo/ngày. Tiền đạo số một của ĐT Na Uy thường ăn thịt bò cũng như nội tạng bò và hạn chế tối đa những loại thức ăn đã qua chế biến.