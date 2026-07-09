Lo trận Anh - Na Uy có thể bị hoãn vì thời tiết, hết mưa giông đến nắng nóng "đe dọa"

ĐT Anh khốn khổ vì thời tiết

ĐT Anh đã giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau khi vượt qua chủ nhà Mexico ở vòng 1/8. Đây có thể nói là trận đấu hay nhất của “Tam sư” kể từ khi giải đấu bắt đầu. Đối thủ tiếp theo của ĐT Anh sẽ là ĐT Na Uy và trận đấu sẽ diễn ra tại Miami (4h, 12/7).

Hiện tại, một số lo ngại trận đấu sẽ bị tạm hoãn vì vấn đề thời tiết. Đầu tiên là khả năng trận đấu bị tạm hoãn do mưa giông. Theo quy định của FIFA, nếu có sét đánh trong phạm vi 13 km quanh sân vận động, trận đấu sẽ bị tạm dừng nhằm bảo vệ cầu thủ và người hâm mộ.

Các cảnh báo khẩn cấp đã được ban hành và trận đấu sẽ bị hoãn thêm 30 phút mỗi khi xuất hiện một tia sét mới trong phạm vi quy định.

Chưa dừng lại ở đó, trận đấu cũng có thể bị tạm hoãn nếu thời tiết quá nóng. FIFA cho biết họ sẽ liên kết chặt chẽ với cơ quan khí tượng tại địa phương để theo dõi tình hình. Họ sẽ quan trắc thời tiết 2 lần, một lần là 90 phút trước khi bắt đầu trận đấu và 1 lần là 60 phút trước khi bắt đầu trận đấu.

Hiện tại, cơ quan khí tượng đang dự báo thời điểm 17h ngày 11/7 (thời điểm diễn ra trận đấu theo giờ địa phương), nhiệt độ tại Miami sẽ khoảng 33 độ C trong lều khí tượng. Còn nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên tới 44 độ C! Nếu nhiệt độ tăng cao hơn nữa, FIFA hoàn toàn có thể quyết định hoãn trận đấu để cơn nóng qua đi.

Vấn đề nằm ở chỗ sau khi nắng nóng, độ ẩm tại Miami tăng cao và khả năng mưa giông sẽ xảy ra. Với điều kiện thời tiết như vậy, trận đấu sẽ tiếp tục bị hoãn vì lo ngại sấm sét. Có vẻ như ĐT Anh khá vất vả vì vấn đề thời tiết tại World Cup lần này.

FIFA từng đẩy giờ thi đấu cuộc đối đầu giữa Mexico và Anh lên sớm 6 tiếng so với dự kiến do lo ngại vấn đề thời tiết. Tuy nhiên, vấn đề này bị gác lại do phản ứng mạnh mẽ từ hai LĐBĐ Anh và Mexico.

Tại World Cup lần này đã có trận đấu bị hoãn là cuộc đối đầu giữa Pháp và Iraq (hoãn hơn 2 tiếng) vì vấn đề trên. Thay vì 90 phút, cuộc đối đầu ấy diễn ra trong gần 5 tiếng khiến nhiều cầu thủ cảm thấy rất khó chịu. Trong khi đó, trận đấu giữa Mexico và Ecuador cũng phải lùi lại một tiếng so với dự kiến để tránh sấm sét.

Nước Anh sẽ nghỉ 1 ngày nếu “Tam sư” vô địch World Cup

Theo báo chí Anh, Văn phòng thủ tướng Anh, Sir Keir Starmer đang lên kế hoạch cho một ngày nghỉ đặc biệt nếu ĐT Anh vô địch World Cup 2026. Ngày lễ này dự kiến diễn ra vào 24/7, một ngày sau trận chung kết World Cup. Trong ngày nghỉ đó, các cơ quan chính phủ và đặc biệt là ngân hàng và thị trường tài chính sẽ đóng cửa trong khi các dịch vụ khác sẽ mở bình thường.

Trước đó, nhiều người dân đã yêu cầu ngày nghỉ lễ bất thường khi ĐT Anh vượt qua Mexico ở vòng 1/8. Tuy nhiên, Thủ tướng Sir Keir Starmer đã không đồng ý bởi ngày nghỉ lễ bất thường này có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu bảng cho nước Anh.

Tuy nhiên, nếu ĐT Anh vô địch World Cup lại là câu chuyện khác. Thủ tướng Anh, Sir Keir Starmer được biết là một người cực kỳ yêu thích bóng đá.