Lịch sử World Cup 1974: Nỗi luyến tiếc của người Hà Lan

Hà Lan thăng hoa nhưng vẫn không thể thắng được sự lì lợm của Tây Đức

Bóng đá tổng lực lên ngôi

Giữa những năm 1970 là kỷ nguyên "bóng đá tổng lực". CLB gắn tên với các huyền thoại Hà Lan là Ajax đã có một thời gian thống trị sân chơi của các CLB. Nền tảng cho thành công ấy là sự xuất sắc và ăn ý của những Johan Cruyff, Johan Neeskens, Ruud Krol hay Willem van Hanegem.

Họ cũng hợp thành một cỗ máy bách chiến bách thắng khi cùng Hà Lan tham dự World Cup 1974. Họ giúp đội nhà vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng. Chỉ có Thụy Điển là khắc chế được sức mạnh của Hà Lan bằng trận hòa 0-0. Nhưng không nhiều người có thể tin rằng Hà Lan sẽ bị chặn đứng ở các vòng sau, nhất là khi chứng kiến đội tuyển này vùi dập Argentina tới 4-0 ở giai đoạn vòng bảng thứ 2.

Hà Lan kết thúc giai đoạn này với vị trí cao nhất, cùng Tây Đức hẹn nhau ở chung kết (tại World Cup 1974, các đội chia làm hai giai đoạn vòng bảng, chọn đội dẫn đầu vào chung kết). Hy vọng dành cho Tây Đức là không nhiều. Bởi họ thi đấu rất trầy trật từ đầu giải, thua cả Đông Đức và chật vật đánh bại Chile cùng Australia, những đội lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup.

Trái ngược lại, Hà Lan thắng 5, hòa 1 trên con đường vào chung kết. Họ là đội duy nhất bất bại trước trận đấu cuối cùng. Phong độ thăng hoa giúp Hà Lan rất tự tin gặp chủ nhà. Thậm chí Hà Lan tự tin đến nỗi có ý định làm bẽ mặt Tây Đức. Lốc cam tấn công điên cuồng ngay từ khi bóng lăn. Ngay phút thứ 2, họ đã ghi bàn trong tình huống mà người Đức còn không chạm được vào bóng.

Sau đó, Hà Lan chọn lối chơi giữ bóng như để chế nhạo đối thủ. Và có lẽ họ đã sai lầm với tư tưởng này. Dưới sự chỉ huy của Franz Beckenbauer, đội chủ nhà đã giữ vững tinh thần và dần thi đấu tự tin hơn. Họ không tấn công nhiều, nhưng hễ tấn công là hiệu quả. Tây Đức được tưởng thưởng bằng bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 25.

Hai phút trước khi hiệp một kết thúc, Tây Đức vượt lên dẫn trước. Người ghi bàn là Gerd Mueller, trong trận đấu quốc tế cuối cùng của ông. Kể từ đó, tinh thần của Lốc cam sụp đổ. Họ đã không thể đứng vững trước sự lỳ lợm của người Đức. Neeskens có một vài cơ hội nhưng thủ môn Sepp Maier đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp Tây Đức bảo toàn kết quả 2-1.

Thủ thành Maier đã nhiều lần khiến Hà Lan thất vọng

Thêm một lần nữa, người Đức đã khiến những đội bóng đại diện cho trường phái cống hiến phải ôm hận. Trước đó là năm 1954 với người Hungary. World Cup 1974 đem đến nỗi tiếc nuối khôn nguôi cho Hà Lan, nhưng nó cũng chứng tỏ được bản lĩnh của người Đức, thứ bản lĩnh đã theo chân các đội bóng của họ đến tận bây giờ.

Những lần đầu tiên đáng nhớ

Năm 1974, tranh cãi nổ ra khi hậu vệ Ernst Jean-Joseph của ĐT Haiti bị chính quan chức nước nhà đánh đập. Lý do là anh không chịu đi kiểm tra doping. Sau khi bị phát hiện, anh được đưa trở lại khách sạn của đội, bị đánh đập và giam lỏng cho đến ngày về. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên và duy nhất cho đến nay từ chối kiểm tra doping và bị chính người nhà trừng phạt.

ĐT Haiti năm đó cũng bị một vết nhơ khi thua Ba Lan 0-7, trở thành một trong những đội tuyển thua đậm nhất trong lịch sử World Cup.

Năm đó, Carlos Caszely của Chile trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ trong một trận đấu World Cup. Trong khi Cúp thế giới 1974 cũng lần đầu tiên giới thiệu chiếc cúp FIFA được sử dụng cho đến ngày nay. Bởi năm 1970, Brazil đã lần thứ ba vô địch thế giới. Theo quy định khi ấy, họ được giữ vĩnh viễn cúp Jules Rimet.

ĐT Tây Đức là đội đầu tiên sở hữu chiếc cúp FIFA

1974 cũng là giải đấu đầu tiên mà an ninh được siết chặt chưa từng có. Bởi tất cả đều lo lắng kể từ vụ thảm sát kinh hoàng ở Munich 2 năm trước tại Thế vận hội. Trên đất Đức cách đây 48 năm, thông tin về tất cả các trận đấu và nơi ăn chốn ở của các đội đều được bảo vệ cẩn mật.

Điều này đã gây ra khó khăn cho truyền thông khi tác nghiệp, trong khi nhiều cầu thủ cũng tỏ rõ sự bức xúc vì bị quản lý quá chặt trong thời gian tham gia giải đấu. Nhưng dù sao, phải thừa nhận cách quản lý này đã giúp giải đấu về đích an toàn.

World Cup 1974

Nơi tổ chức: Tây Đức

Vô địch: Tây Đức

Á quân: Hà Lan

Hạng Ba: Ba Lan

Hạng Tư: Brazil

Vua phá lưới: Grzegorz Lato