'Fan cuồng bóng đá' Barron Trump xuất hiện cùng bố mẹ ở chung kết World Cup

Barron Trump trò chuyện với Chủ tịch FIFA trước trận đấu. Ảnh: FIFA

Tối 19/7 (theo giờ địa phương), Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trở thành tâm điểm khi đi cùng cha mẹ đến sân MetLife, bang New Jersey, để theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Chàng trai 20 tuổi, cao khoảng 2,06 m, nổi bật khi đứng cạnh Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong khu vực dành cho khách mời danh dự. Barron cũng được nhìn thấy trò chuyện với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Đây là một trong số ít lần Barron xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Barron Trump trò chuyện cùng Thủ tướng Canada Mark Carney trên khán đài. Ảnh: Canadian Press

Trước trận đấu, Tổng thống Trump tiết lộ chính con trai út là người giúp ông cập nhật kiến thức về bóng đá. "Messi rất xuất sắc, Ronaldo cũng vậy. Tôi từng xem Pelé thi đấu khi ông ấy khoác áo New York Cosmos. Đó đều là những cầu thủ vĩ đại", ông Trump nói.

Ông cho biết Barron là người thường xuyên chia sẻ với mình về các ngôi sao bóng đá hiện nay. "Tôi có được những thông tin này từ con trai Barron. Thằng bé là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Hiện nay còn có rất nhiều cầu thủ tuyệt vời khác", Tổng thống Mỹ nói.

Khi được hỏi về hai siêu sao đương đại, ông Trump cho biết vẫn luôn yêu thích cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi. "Tôi mới gặp Messi gần đây, còn Cristiano thì tôi quen từ trước. Họ có một cuộc sống khá tuyệt vời, dễ dàng hơn cuộc sống của tôi nhiều", ông hài hước nói.

Ông Trump và bà Melania theo dõi trận chung kết World Cup 2026 từ khu vực khán đài danh dự. Ảnh: Instagram

Tình yêu bóng đá của Barron không phải điều mới mẻ. Từ năm 2019, ông Trump từng tiết lộ con trai "chơi bóng đá rất nhiều" và cho biết ông cảm thấy yên tâm hơn khi Barron theo đuổi môn thể thao này thay vì bóng bầu dục Mỹ vì lo ngại nguy cơ chấn thương.

Barron cũng nhiều lần gặp gỡ các danh thủ nổi tiếng. Cuối năm 2018, anh chụp ảnh cùng huyền thoại Wayne Rooney khi cựu đội trưởng tuyển Anh đến Nhà Trắng dự tiệc Giáng sinh. Năm ngoái, Barron được cha giới thiệu với Cristiano Ronaldo tại Nhà Trắng và được ông Trump nói là "một người hâm mộ lớn của Ronaldo".

Barron Trump (bìa phải) chụp ảnh cùng Wayne Rooney (bìa trái) ở Nhà Trắng năm 2018. Ảnh: Instagram

Ngoài World Cup, Barron gần đây còn xuất hiện tại sự kiện UFC Freedom 250 tổ chức ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng hồi tháng 6. Anh cũng tham dự lễ nhậm chức của cha vào đầu năm 2025 và Thông điệp Liên bang hồi tháng 2 năm nay.