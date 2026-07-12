Đội hình những phát hiện mới của World Cup: "Người nhện" Na Uy ngang ngửa Vozinha

World Cup 2026 đã đến vòng tứ kết và lúc này các đội tuyển, kể cả bị loại lẫn vẫn còn ở lại, đều đã cho thấy thực lực ra sao. Và tất yếu trong số các đội này sở hữu một số ngôi sao lần đầu tiên bước ra “ánh sáng” của công chúng bởi những màn trình diễn hết sức ấn tượng.

Đội hình tiêu biểu những phát hiện mới của World Cup 2026 theo bình chọn của L'Equipe

Dưới đây là đội hình tiêu biểu những phát hiện mới tại World Cup năm nay, theo bình chọn của tờ thể thao L’Equipe (Pháp). Đội hình này được chọn theo sơ đồ 4-2-3-1, và mỗi tuyến sẽ có một số “đề cử danh dự” là những cầu thủ cũng xứng đáng nhưng không được chọn.

Thủ môn: Orjan Nyland (Na Uy)

Những pha cứu thua của Nyland trước Brazil và Bờ Biển Ngà, trong đó có pha cản phá Bruno Guimaraes trên chấm 11m, đã giúp Na Uy vào được tứ kết chờ chiến công săn bàn của Erling Haaland. Nyland thực tế chưa giữ sạch lưới trận nào, nhưng điều đó cho thấy hàng thủ Na Uy chơi không hay và phải dựa rất nhiều vào tài năng của anh để không thủng lưới nhiều.

Nyland tung người hất bóng đập cột dọc, ngăn Na Uy khỏi bàn đá phản trước Brazil

Nyland năm nay đã 35 tuổi và vừa thất nghiệp sau khi trải qua mùa giải chỉ bắt có 7 trận tại Sevilla. Những màn trình diễn tại World Cup hứa hẹn sẽ khiến anh có CLB mới trong không lâu nữa.

Đề cử danh dự: Vozinha (Cape Verde), Mostafa Shobeir (Ai Cập), Eloy Room (Curacao), Zion Suzuki (Nhật Bản).

Hàng thủ: Cabral (Cape Verde) – Mechele (Bỉ) – Ibrahim (Ai Cập) – Galarza (Paraguay)

Sidny Cabral đã mang lại một bàn thắng có lẽ là đẹp nhất trong lịch sử World Cup, cứa lòng từ cự ly rất xa vào góc chết khung thành Argentina trong trận cầu nghẹt thở ở vòng 1/16. Ngôi sao sinh ra tại Hà Lan này thực tế đã khoác áo Benfica nhưng không được trọng dụng, dù vậy anh sẽ có khởi đầu mới tại Trabzonspor và vẫn còn khá trẻ (23 tuổi) để thăng tiến lên các CLB lớn trong những năm tới.

Trong khi đó, Brandon Mechele già hơn Cabral 10 tuổi và đã chỉ đá cho Club Brugge trong 9 năm qua. Mặc dù bị xem chỉ là một lựa chọn dự bị trước giải, Mechele đã chơi hay từ khi được tin tưởng vị trí đá chính bởi HLV Rudi Garcia.

Brandon Mechele

Yasser Ibrahim cũng chưa đá nhiều cho ĐT Ai Cập giống như Mechele, anh mới chỉ đá chính từ CAN 2025 và có sự nghiệp thi đấu chỉ ở trong nước. Dù vậy bàn thắng mở tỷ số của anh trước Argentina đã châm ngòi cho một cú sốc hụt ở vòng 1/8, và Ibrahim có vẻ đang được một số đại gia Saudi Arabia mời mọc.

Matias Galarza sẽ được nhớ tới với những trò tiểu xảo trước Pháp, nhất là với cá nhân Kylian Mbappe, nhưng hậu vệ trái của Paraguay vẫn thể hiện chuyên môn ấn tượng với nhiều pha chuyền bóng hay, trong đó có pha kiến tạo cho Julio Enciso trước Đức.

Đề cử danh dự: Alistair Johnston (Canada), Alex Freeman (Mỹ), Juan José Caceres (Paraguay), Nathaniel Brown (Đức), Tarik Muharemovic (Bosnia), Harry Souttar (Australia).

Tiền vệ trung tâm: Puerta (Colombia) – Raskin (Bỉ)

Nicolas Raskin lạ với khán giả chứ không lạ với giới chuyên môn, khi đang được một cơ số CLB Premier League mời chào. Ngôi sao của Rangers này là một trong những lựa chọn táo bạo của HLV Rudi Garcia từ khi ông lên dẫn dắt Bỉ, và cầu thủ 25 tuổi từ đầu World Cup đã có 2 kiến tạo cho Bỉ.

Gustavo Puerta

Trong khi đó, Gustavo Puerta đã giúp Colombia có thành tích phòng ngự rất ấn tượng tại World Cup dù họ đau đớn rời giải bởi loạt luân lưu trước Thụy Sĩ. Puerta thể hiện sự giàu tính chiến đấu và không chút sợ hãi trong tranh chấp, xét cho cùng Puerta đã bị đạn bắn vào chân khi còn là một đứa trẻ và những gì diễn ra trên sân bóng không là gì so với sự nguy hiểm của cuộc sống mà anh từng trải.

Đề cử danh dự: Felix Nmecha (Đức), Christ Inao Oulaï (Bờ Biển Ngà), Malik Tillman (Mỹ), Pedro Vite (Ecuador), Elliot Anderson (Anh), Gilberto Mora (Mexico).

Tiền vệ tấn công: Diomande (Bờ Biển Ngà) – Manzambi (Thụy Sĩ) – Quinones (Mexico)

Yan Diomande đã xuất hiện trong nhiều tin tức chuyển nhượng nhưng World Cup là giải đấu anh thể hiện cho số đông khán giả theo dõi, và anh đã không gây thất vọng khi giúp Bờ Biển Ngà tiến vào vòng knock-out. Sở hữu một trong những tỷ lệ qua người cao nhất ở World Cup (41%), Diomande chắc chắn càng khiến PSG có lý do để gấp rút mua về trước khi các CLB khác phá đám.

Ở cánh trái, Julian Quinones cùng Mexico đã khiến ĐT Anh phải lao đao và cầu thủ sinh tại Colombia này đã có 4 bàn ở World Cup, mỗi bàn lại ghi theo một cách khác nhau. Phong độ ấn tượng của Quinones không làm các đồng đội cấp CLB ngạc nhiên, khi anh đã vượt qua Ivan Toney và Cristiano Ronaldo để đoạt ngôi Vua phá lưới Saudi Pro League mùa qua với 33 bàn.

Manzambi đã góp mặt trong 5 bàn (trên tổng số 9 bàn) của Thụy Sĩ từ đầu World Cup

Johan Manzambi là cầu thủ chói sáng nhất trên hành trình vào tứ kết của Thụy Sĩ. Ngôi sao của Freiburg đã có 3 bàn & 2 kiến tạo từ vị trí tiền vệ, và việc Thụy Sĩ cầm hòa Colombia không bàn thắng khi Manzambi không đá khiến sự phụ thuộc của họ vào anh đã trở nên rõ rệt.

Đề cử danh dự: Brian Cipenga ( Congo), Rayan (Brazil), Emam Ashour, Haissem Hassan (Ai Cập), John Yeboah (Ecuador), Martin Baturina (Croatia), Crysencio Summerville (Hà Lan), Andreas Schjelderup (Na Uy), Roberto Alvarado (Mexico).

Trung phong: Ismael Saibari (Morocco)

Bayern Munich đã đón Saibari về với giá 50 triệu euro nên sự tỏa sáng tại World Cup của anh sẽ không đi kèm sự quan tâm từ các CLB khác. Tuy nhiên vị trí trung phong mà Saibari chơi ở ĐTQG lại khác hẳn vai trò “số 10” của anh tại PSV Eindhoven, và việc anh ghi bàn cả 3 trận vòng bảng đã khiến ngay cả những người xem giải Hà Lan cũng bất ngờ. Tiếc thay Saibari đã bị chấn thương trước Canada và sẽ không thể đá trận gặp Pháp ở tứ kết.

Đề cử danh dự: Deniz Undav (Đức), Soufiane Rahimi (Morocco), Nestory Irankunda (Australia), Elijah Just (New Zealand).