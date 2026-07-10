Bị tố thiên vị Argentina, FIFA lập tức thay đổi quy trình VAR

Kể từ đầu World Cup 2026, các trọng tài VAR hoạt động từ trung tâm điều hành công nghệ đặt tại Dallas, Texas (Mỹ). Cho đến nay, tất cả các quyết định của VAR đều được xử lý từ Phòng Điều hành Video của FIFA tại Trung tâm Truyền hình Quốc tế (IBC).

Nhưng từ vòng tứ kết, FIFA có điều chỉnh quan trọng. Ban tổ chức sẽ yêu cầu các trọng tài VAR đến trực tiếp, ở trong sân vận động thay vì chỉ làm việc từ trung tâm điều hành. Trận đấu đầu tiên được áp dụng thay đổi này là cuộc đọ sức giữa Pháp và Morocco tại Boston.

Đội tuyển Ai Cập liên tục phàn nàn về trọng tài.

Quá trình vận hành trận đấu của Pháp không có vấn đề nào quá lớn. Chỉ có một lần duy nhất trọng tài Tello gặp phàn nàn từ các cầu thủ. Kylian Mbappe bị cầu thủ Morocco phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài dành cho Pháp một quả phạt đền. Tuy nhiên, chính ông Tello kiểm tra tình huống dẫn đến phạt đền bị chậm gần 4 phút. Mbappe sau đó đá hỏng phạt đền và có tranh cãi với trọng tài chính.

Hệ thống này cũng đảm bảo trọng tài vẫn có thể thực hiện việc xem lại tình huống trên màn hình đặt cạnh sân nếu cần thiết. Theo quy định của FIFA, trận đấu không thể bị tạm dừng vì lỗi công nghệ VAR .

Động thái của FIFA diễn ra sau một loạt các trận đấu loại trực tiếp gây tranh cãi về các quyết định của trọng tài.

Tâm điểm của câu chuyện chỉ trích trọng tài lại đến từ trận đấu giữa Argentina và Ai Cập. Trong hiệp 2, đội tuyển Ai Cập bị từ chối một bàn thắng. Họ còn nhắc đến 2 pha bóng cầu thủ Argentina va chạm trong vòng cấm nhưng không có phạt đền.

“Những cáo buộc vô căn cứ không có chỗ đứng trong bóng đá. Không ai có thể nghi ngờ tính liêm chính của các trọng tài tại World Cup. Chúng có thể dẫn đến phản ứng cực đoan, thậm chí là các mối đe dọa nhằm vào trọng tài và gia đình họ. Những cáo buộc đó không đúng”, Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá thế giới Pierluigi Collina phát biểu trên trang chủ FIFA.