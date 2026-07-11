Tin nóng bóng đá World Cup 11/7: Huyền thoại Brazil kêu gọi sa thải HLV Ancelotti

Huyền thoại Brazil kêu gọi sa thải HLV Ancelotti

Đội tuyển Brazil đã bị loại ở vòng 1/8 World Cup lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ khi để thua Na Uy với tỷ số 1-2. Ancelotti được mời đến để giúp "Selecao" tìm lại vinh quang, nhưng rốt cuộc mọi thứ lại diễn ra không được như kỳ vọng.

Huyền thoại Romario tin rằng Liên đoàn bóng đá Brazil cần đuổi việc Ancelotti thay vì tiếp tục tin tưởng chiến lược gia người Italia: "Trận đấu với Na Uy là sự ô nhục. Rồi chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra, nhưng Ancelotti không nên được ở lại.

Ancelotti không được Romario tin tưởng

Ông ta hông thể tiếp tục làm huấn luyện viên trưởng của Brazil. Nếu tôi phụ trách Liên đoàn, tôi sẽ bước vào phòng thay đồ, bảo ông ta biến đi và xé hợp đồng của ông ta ngay lập tức".

Fernandes tuyên bố Bồ Đào Nha không đáp ứng kỳ vọng bản thân

Bồ Đào Nha đã bị Tây Ban Nha loại khỏi World Cup 2026 ngay từ vòng 1/8. Kết quả này cũng dẫn đến việc Roberto Martinez từ chức huấn luyện viên trưởng.

Việc Bồ Đào Nha không thể hiện thực hóa giấc mơ vô địch World Cup khiến Fernandes rất chán nản: "Buồn bã, thất vọng và chán nản. Các đồng đội đã nâng cao kỳ vọng của tôi, không chỉ vì chất lượng của họ, mà còn vì đội bóng tuyệt vời mà chúng tôi đã xây dựng trong những năm qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện và tất cả những người đã ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi mỗi ngày ở World Cup".

Yamal muốn đấu Messi ở chung kết World Cup

Lamine Yamal đã đặt mục tiêu vào trận chung kết World Cup 2026. Ngoài ra, anh cũng khát khao được đối đầu Messi ở trận đấu đó: "Argentina là đội tôi muốn gặp nếu vào chung kết. Tôi chắc chắn sẽ tìm cách đổi áo đấu với Messi".

Trước khi giấc mơ vào chung kết trở thành hiện thực, Tây Ban Nha trước tiên phải vượt qua thử thách trước đội tuyển Bỉ. Trong khi đó, Messi và các đồng đội sắp chạm trán Thụy Sĩ.

O'Reilly nói Haaland chơi tâm lý chiến với Man City

Haaland gần đây thừa nhận tuyển Anh là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup. O'Reilly tin rằng đó chỉ là trò "tâm lý chiến" của ngôi sao phía Na Uy:

"Đúng vậy, đó là trò chơi tâm lý. Nhưng họ cũng là đội bóng giỏi. Họ đã thể hiện điều đó xuyên suốt giải đấu. Chúng ta không chỉ cần lo lắng về một số cầu thủ nhất định. Họ là đội bóng mạnh. Cuộc đấu sắp tới dự bao sẽ rất hay".