Bạn gái Ronaldo như "không mặc quần" cổ vũ CR7 & Bồ Đào Nha thắng trận World Cup

Do còn phải chăm sóc các con, Georgina Rodriguez chưa thể sang Mỹ để cổ vũ Bồ Đào Nha đấu Uzbekistan. Người tình của CR7 đã đăng dòng trạng thái đầy tự hào khi Ronaldo ghi bàn mở điểm cho "Selecao châu Âu".

Georgina Rodriguez đeo một miếng dán có nhiều hình thù sặc sỡ ở gò má, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen. Nhưng đáng chú ý hơn cả là việc tờ The Sun khẳng định cô chỉ mặc áo số 7 của tuyển Bồ Đào Nha và không mặc quần. Có lẽ Georgina Rodriguez thích ăn mặc thoải mái như vậy khi ở nhà theo dõi "Selecao châu Âu" thi đấu qua màn ảnh nhỏ.

Georgina Rodriguez cổ vũ Ronaldo từ xa

Dự kiến trong vài ngày nữa, Georgina Rodriguez mới có thể sang Mỹ để tiếp lửa cho Ronaldo. Trong khi đó, CR7 đang theo đuổi danh hiệu World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình, và đây dường như chắc chắn sẽ là lần cuối cùng anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở trận đấu vừa qua, Ronaldo ghi 2 bàn thắng, góp công lớn vào chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha. Anh đập tan mọi chỉ trích sau khi bản thân từng tịt ngòi ở trận Bồ Đào Nha hòa 1-1 trước CHDC Congo.

Việc có 2 bàn thắng ở trận cầu vừa qua giúp Ronaldo đạt một số cột mốc lịch sử. Anh chính thức là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 6 kỳ World Cup. Ngoài ra, CR7 trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup (10 bàn), vượt kỷ lục cũ do huyền thoại Eusebio nắm giữ (9 bàn).

Bên cạnh đó, Ronaldo còn trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 2 ghi bàn tại World Cup khi 41 tuổi 138 ngày, chỉ kém huyền thoại Roger Milla (Cameroon, 42 tuổi 39 ngày), thiết lập tại World Cup 1994.