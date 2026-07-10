Anh hào đầu tiên vào bán kết World Cup: Pháp san bằng kỷ lục của Đức - Brazil

Mbappe đưa tuyển Pháp vượt qua Morocco

Kylian Mbappe đã chuộc lại sai lầm với quả phạt đền bị cản phá bằng bàn thắng thứ 20 trong sự nghiệp tại các kỳ World Cup, góp công giúp tuyển Pháp đánh bại Morocco 2-0 để giành quyền vào bán kết. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps nắm quyền kiểm soát trận tứ kết vào đầu hiệp hai khi ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng 6 phút, qua đó thiết lập cuộc chạm trán với đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ ở vòng bán kết.

Mbappe thiết lập kỷ lục mới về số bàn thắng nhiều nhất (12) ở các trận knock-out World Cup

Mbappe không thể đánh bại thủ môn Bono trên chấm phạt đền trong hiệp một, nhưng đã lên tiếng ngay sau giờ nghỉ với cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa, ghi bàn thắng thứ tám tại giải đấu để cân bằng thành tích với Lionel Messi trong cuộc đua “Vua phá lưới”.

Không lâu sau đó, đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt bằng cú đặt lòng hiểm hóc từ rìa vòng cấm, đưa bóng vào góc thấp khung thành. Mbappe cũng chính là người thực hiện đường kiến tạo cho bàn thắng của Dembele.

Tuyển Pháp áp đảo hoàn toàn trong hiệp một và việc hai đội rời sân nghỉ giải lao với tỷ số hòa 0-0 chỉ nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Bono. Người gác đền Morocco cản phá cú đánh đầu của Dayot Upamecano ngay từ phút thứ 5 trước khi tiếp tục chứng minh vì sao anh là một trong những chuyên gia cản phá phạt đền đáng gờm nhất.

Phút 25, Noussair Mazraoui phạm lỗi với Mbappe trong vòng cấm. Tuy nhiên, khi tiền đạo của Real Madrid bước lên thực hiện quả phạt đền, Bono đã đoán đúng hướng và cản phá thành công. Tính cả các loạt sút luân lưu, không có thủ môn nào sở hữu nhiều pha cản phá phạt đền tại World Cup hơn Bono với 4 lần.

Ít phút sau, trong quãng thời gian tạm dừng để các cầu thủ uống nước, Mbappe dường như đã phàn nàn với các trọng tài vì anh phải chờ hơn 3 phút mới được thực hiện quả phạt đền.

Bono vẫn chưa dừng lại. Thủ thành 35 tuổi, hiện khoác áo Al Hilal của Saudi Arabia, tiếp tục cứu thua từ cú sút chìm của Doue và đẩy cú sút xa từ khoảng 35m của Lucas Digne chạm xà ngang, giúp Morocco giữ sạch lưới sau hiệp đấu đầu tiên.

Cột mốc lịch sử

Pháp tung ra tới 13 cú sút trong hiệp một, trong khi Morocco chỉ có 1 lần dứt điểm và gần như không tạo được sức ép ở khu vực một phần ba cuối sân. Nếu kế hoạch của Morocco là cố gắng giữ sạch lưới trước tuyển Pháp, mọi thứ đã sụp đổ ngay từ đầu hiệp hai.

Trong bối cảnh Morocco gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội, Mbappe rồi Dembele lần lượt trừng phạt đối thủ, giúp tuyển Pháp trở thành đội tuyển quốc gia thứ ba trong lịch sử góp mặt ở ba kỳ bán kết World Cup liên tiếp, sau tuyển Đức và Brazil.

Mbappe rời sân ở phút 77 sau khi nằm sân ít phút tại khu vực vòng tròn giữa sân. Dù vậy, anh tự đi ra ngoài sân bằng chính đôi chân của mình để nhường chỗ cho Jean Philippe Mateta. Sau trận đấu, Mbappe cho thấy chấn thương của anh dường như không quá nghiêm trọng khi cùng các đồng đội nhảy múa ăn mừng chiến thắng thứ sáu liên tiếp của tuyển Pháp tại World Cup năm nay.

Đối thủ tiếp theo của tuyển Pháp sẽ là Tây Ban Nha hoặc Bỉ trong trận bán kết, khi Mbappe và các đồng đội tiếp tục hành trình hướng tới trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp.