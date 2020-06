Tỷ giá USD hôm nay 4/6: Tiếp tục lao dốc khi thương chiến Mỹ - Trung bùng phát

Thứ Năm, ngày 04/06/2020 06:13 AM (GMT+7)

USD index tiếp tục giảm điểm trong phiên hôm nay.

Rạng sáng nay 4/6 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới đứng ở mức thấp. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mức 97.295 giảm 0.364 điểm, tương đương để mất 0.37%.

Đồng USD trượt dài trước căng thẳng Mỹ - Trung tiến thêm một bước mới.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố cấm máy bay chở khách của Trung Quốc đến Mỹ từ giữa tháng 6.

Quyết định nhằm trừng phạt Trung Quốc do không tuân thủ thỏa thuận về các chuyến bay giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 16/6. Các hãng hàng không Trung Quốc bị ảnh hưởng bao gồm Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co và Hainan Airlines Holding Co, cũng như hai hãng hàng không nhỏ hơn Sichuan Airlines Co và Xiamen Airlines Co.

Các hãng hàng không Mỹ Delta Air Lines và United Airlines tháng này đã yêu cầu nối lại các chuyến bay đến Trung Quốc nhưng không được Bắc Kinh đồng ý, dù các hãng hàng không Trung Quốc tiếp tục các chuyến bay đến Mỹ trong đại dịch.

Trong một diễn biến khác, tình trạng bất ổn ở Mỹ ngày càng gia tăng. Biểu tình ở Mỹ làm dấy lên phản đối về tình trạng phân biệt đối xử và phân cực chính trị, thúc đẩy người dân nhiều nước xuống đường.

USD vẫn chưa có cửa sáng tăng giá

Tại thị trường Việt Nam, ngày 3/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.246 VND/USD, giảm 5 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Với biên độ 3% được qui định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch trong khoảng 22.553 - 23.949 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được duy trì ở mức 22.175 - 23.650 VND/USD.

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.130 – 23.165 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.330 – 23.360 VND/USD.

Thị trường "chợ đen" ghi nhận đồng USD giao dịch ở mức 23.260 - 23.290 VND/USD.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-4-6-tiep-tuc-lao-doc-khi-thuong-chien-my-trung-bung-phat-50...Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-4-6-tiep-tuc-lao-doc-khi-thuong-chien-my-trung-bung-phat-502020466142157.htm