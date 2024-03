Tỷ giá USD hôm nay 31/3: Đứng vững trên mức cao

Đồng bạc xanh giảm 0,20% trong phiên giao dịch đầu tuần. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong hai phiên tiếp theo khi các nhà giao dịch chờ đợi các dữ liệu mới để đưa ra manh mối về chính sách tiền tệ của Fed.

Đến ngày 29/3, đồng bạc xanh tiếp tục đà tăng 0,18%, ngay trước khi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố.

Phiên giao dịch cuối tuần, đồng USD giảm 0,06% sau khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Trong đó, báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh nhất chỉ trong hơn một năm vào tháng trước, nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế.

Chốt tuần, USD Index đạt 104,49

Chỉ số giá PCE tháng 2 tính theo tháng tăng 0,3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng trước. Chỉ số giá PCE tháng 2 tính theo tại Mỹ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, bằng với dự báo nhưng tăng so với mức đạt được tháng trước đó 2,4%. Chỉ số giá PCE lõi tháng 2 tại Mỹ tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự báo và thấp hơn kỳ báo cáo trước là 2,9%..

Thời gian gần đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát tín hiệu sẽ có ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, ngay cả lạm phát trên mức mục tiêu 2%. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện định giá 64% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Đồng USD ghi nhận tuần tăng

Ngày 29/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.003 VND/USD như mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN tăng 6 đồng, đưa phạm vi giao dịch lên khoảng 23.400 - 25.153 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.555 – 24.650 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.950 - 24.980 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.300 - 25.400 VND/USD.

