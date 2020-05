Tỷ giá USD hôm nay 17/5: Tăng mạnh giữa bức tranh u ám của kinh tế Mỹ vì Covid-19

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 06:17 AM (GMT+7)

USD Index có tuần tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn do Covid-19 và căng thẳng Mỹ- Trung dâng cao.

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác cho tuần ở mốc 100.398 điểm, tăng 1.298 điểm so với cuối tuần trước.

Chốt tuần, tỷ giá euro so với USD tăng 0,15% lên 1,0820. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,98% xuống 1,2106.Tỷ giá USD so với Yên Nhật giảm 0,19% xuống 107,04.

Chỉs USD tăng trong bối cảnh kinh tế Mỹ vô cùng khó khăn do Covid-19. Doanh số bán lẻ của Mỹ chứng kiến mức giảm kỉ lục vào tháng 4. Dữ liệu phi sản xuất của Mỹ đã giảm xuống còn 41,8 vào tháng 4 từ mức 52,5 trong tháng 3. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn mức dự báo là 36,8.

Hiện tại, Mỹ đã trở thành nước bị tác động nặng nề nhất bởi Covid-19. Do ảnh hưởng của Covid-19, theo số liệu mới được Bộ Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế lớn nhất thế giới mất đi 20,5 triệu việc làm trong một tháng phong tỏa để chống dịch COVID-19. Tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt lên mức 14,7% - cao nhất kể từ cuộc Đại Khủng hoảng 1929-1933 trở lại đây.

Tổng thống Trump hối thúc các bang nhanh chóng nới lỏng phong tỏa, đồng thời chỉ trích phe Dân chủ trì hoãn mở cửa kinh tế vì mục đích chính trị.

Anthony Fauci, cố vấn y tế Nhà Trắng lại đưa ra cảnh báo nếu các địa phương vội vàng tái mở cửa, hậu quả có thể "thực sự nghiêm trọng". Ông Fauci khẳng định những bang coi thường hướng dẫn tái mở cửa an toàn mà giới chuyên gia khuyến cáo "thực sự có nguy cơ kích hoạt một đợt bùng phát dịch không thể kiểm soát", thêm rằng động thái này sẽ khiến những nỗ lực kiềm chế Covid-19 trở về vạch xuất phát.

Bên cạnh đó, đồng bạc xanh tăng giá khi giới đầu tư đón nhận tín hiệu về việc không hạ lãi suất âm. Chủ tịch FED Jeromes Powell và các nhà hoạch định chính sách của FED đều không ủng hộ lãi suất âm tại Mỹ.

USD index tiếp tục có một tuần tăng mạnh

Ở một diễn biến khác, căng thẳng Mỹ - Trung dường như vẫn nóng hơn bao giờ hết khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn chưa từng thấy về Trung Quốc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 14/5, ông Trump nói: "Mỹ có thể làm làm rất nhiều việc. Chúng ta có thể cắt đứt mọi mối quan hệ với Trung Quốc".

Các nhà phân tích cho rằng trong bối cảnh hiện tại rất khó để đoán định xu hướng tiếp theo của đồng USD.

Tại thị trường Việt Nam, ngày 16/5 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.263 VND/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được duy trì ở mức 23.175 - 23.650 VND/USD.Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.240 – 23.280 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.440 – 23.473 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD giao dịch ở mức 23.370 - 23.420 VND/USD, chiều mua và chiều bán.

