Tỷ giá USD hôm nay 16/5: Rời đỉnh 3 tuần khi cơn thịnh nộ của ông Trump chưa nguôi

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 06:32 AM (GMT+7)

Sau phiên tăng mạnh ngày hôm qua, lên đỉnh 3 tuần thì chỉ số đo sức mạnh đồng đô la Mỹ lại đi xuống.

Rạng sáng nay 16/5 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới quay đầu đi xuống. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mốc 100.398 điểm, giảm 0.109 điểm so với chốt phiên hôm qua. Nếu so với đầu phiên hôm qua, USD Index vẫn tăng nhẹ.

Đà tăng giảm của chỉ số này vẫn là khó đoán định khi các thông tin vẫn phụ thuộc nhiều vào những ảnh hưởng dần lộ rõ từ Covid-19. Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã lên mức kỷ lục 1.935 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 4/2020. Chi tiêu tăng lên 5.200 tỷ USD, trong khi nguồn thu giảm xuống còn 3,265 tỷ USD. Chi ngân sách của tháng 4 tăng lên mức kỷ lục 979,71 tỷ USD, do Chính phủ thực hiện chương trình hỗ trợ lớn chưa từng có tiền lệ cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trong tháng 4, nước Mỹ đã có 20,5 triệu lao động mất việc, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 14,7%.

Trong bối cảnh đó, quan hệ ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc là mối đe dọa mới nhất đến tăng trưởng toàn cầu. Tương lai của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung vẫn mờ mịt khi ông Trump liên tục cáo buộc Trung Quốc là nguyên nhân khiến cho dịch bệnh này lan ra thế giới và Mỹ phải chịu tổn thất. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng "Chúng ta vừa có một Thỏa thuận Thương mại tuyệt vời, mực còn chưa kịp khô, vậy mà thế giới đã bị tấn công bởi Dịch hạch từ Trung Quốc. 100 thỏa thuận thương mại cũng không thể bù đắp cho những tổn thất và sinh mạng của tất cả những người vô tội đã mất!".

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,15% lên 1,0820. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,98% xuống 1,2106.

Tỷ giá USD so với Yên Nhật giảm 0,19% xuống 107,04.

Chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh quay đầu giảm

Tại thị trường Việt Nam, ngày 15/5 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.263 VND/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được duy trì ở mức 23.175 - 23.650 VND/USD.

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.230 – 23.270 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.430 – 23.467 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD giao dịch ở mức 23.340 - 23.370 VND/USD.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-16-5-roi-dinh-3-tuan-khi-con-thinh-no-cua-ong-trump-chua-ng...Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-16-5-roi-dinh-3-tuan-khi-con-thinh-no-cua-ong-trump-chua-nguoi-50202016563334615.htm