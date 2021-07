Tỷ giá USD hôm nay 14/7: Tăng mạnh trước phiên điều trần của Fed

Thứ Tư, ngày 14/07/2021 06:53 AM (GMT+7)

Trọng tâm của thị trường đang hướng về kết quả báo cáo lạm phát của Mỹ và phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell.

Sáng nay theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 92.790 điểm, tăng 0.534 điểm, tương đương tăng 0.58%.

Hiện tại, trọng tâm của thị trường đang hướng về kết quả báo cáo lạm phát của Mỹ và phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào giữa tuần này.

Theo cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế dự đoán giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 sẽ tăng 0,4% so với tháng 5 và 4,0% so với một năm trước đó. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát có thể kéo dài hơn so với dự kiến trước đây có thể làm dấy lên kỳ vọng rằng Fed sẽ kết thúc các biện pháp kích thích kinh tế sớm hơn và đồng bạc xanh sẽ được hỗ trợ.

Ngược lại, dữ liệu kinh tế thấp hơn dự đoán có khả năng khiến các nhà giao dịch tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ duy trì chính sách kích thích tài chính lâu hơn, khuyến khích đầu tư vào các tài sản rủi ro.

Đồng USD xanh trở lại

Ngày 13/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.201 VND/USD, tăng trở lại 3 đồng so với mức niêm yết đầu tuần.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.847 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.890 – 22.925 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.090 – 23.135 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.270 - 23.320 VND/USD.

