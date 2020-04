Tỷ giá USD hôm nay 1/5: Đồng bạc xanh tiếp tục giảm giữa bối cảnh Covid-19 chưa dứt

Thứ Sáu, ngày 01/05/2020 07:34 AM (GMT+7)

USD Index ghi nhận thêm một phiên đi xuống giữa bối cảnh kinh tế Mỹ ghi nhận thêm các số liệu không mấy sáng sủa.

Rạng sáng nay 1/5 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục giảm. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,6% xuống 99,050 điểm.

Đồng USD tiếp tục đi xuống trong bối cảnh hàng loạt các thông tin không mấy tích cực được Mỹ công bố. Theo số liệu được Bộ Lao động, các biện pháp đóng cửa nền kinh tế để ngăn đại dịch Covid-19 lây lan đã khiến số người xin trợ cấp mất việc tăng vọt và chi tiêu tiêu dùng giảm sâu. Nước Mỹ ghi nhận thêm 3,84 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, nâng tổng số người xin trợ cấp trong 6 tuần qua lên mức 30,3 triệu. Doanh số tiêu dùng của người dân trong tháng 3 giảm tới 7,5% so với cùng kì năm trước.

Trước đó, kết thúc cuộc họp chính sách trong hai ngày 28 - 29/4, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cơ quan lập chính sách của Fed đã thông báo giữ nguyên lãi suất ở 0 - 0,25%.

Hôm nay, Euro và đồng bảng Anh cũng đi xuống hàng loạt. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,11% xuống 1,0943. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,12% xuống 1,2577. Trong khi đó, tỷ giá USD so với Yên Nhật tăng 0,09% lên 107,26.

Đồng bạc xanh có thêm phiên đỏ sàn

Tại thị trường Việt Nam, hôm 29/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.257 VND/USD. Với biên độ 3% được qui định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch trong khoảng 22.574 - 23.970 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được giữ nguyên ở mức mua vào-bán ra là 23.175 - 23.650 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD niêm yết ở mức 23.500 – 23.550 VND/USD (mua vào – bán ra, không đổi ở chiều mua và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/ty-gia-usd-hom-nay-1-5-dong-bac-xanh-tiep-tuc-di-xuong-giua-b...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/ty-gia-usd-hom-nay-1-5-dong-bac-xanh-tiep-tuc-di-xuong-giua-boi-canh-covid-19-chua-dut-1084165.html