Xung phong thí điểm "hộ chiếu vắc xin", Quảng Nam chuẩn bị những gì?

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 15:15 PM (GMT+7)

Quảng Nam gấp rút hoàn tất điều kiện thực hiện thí điểm mở cửa du lịch quốc tế với "hộ chiếu vắc xin" đảm bảo "mục tiêu kép" phát triển kinh tế.

Quảng Nam hướng đến đối tượng khách du lịch Hàn Quốc trong đợt thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế theo phương án được Bộ VH-TT-DL thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Gấp rút chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch quốc tế

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết: Sau khi xem xét phương án và khảo sát tình hình thực tế, Bộ VH-TT-DL đã thống nhất chọn Quảng Nam làm thí điểm.

Hiện nay, Bộ VH-TT-DL đang hoàn thành hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ để quyết định mở lại chuyến bay quốc tế. Việc triển khai vào thời điểm nào thì phải chờ sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, theo phương án Quảng Nam đề xuất thí điểm mở lại hoạt động du lịch quốc tế được bắt đầu thực hiện từ tháng 7-9/2021. Trong đó, tập trung vào sản phẩm nghỉ dưỡng biển và du lịch golf dành cho khách đến từ Hàn Quốc.

“Qua khảo sát thực tế, đoàn khảo sát Bộ VH-TT-DL đánh giá tỉnh Quảng Nam đáp ứng các điều kiện về hạ tầng giao thông, y tế, cơ sở dịch vụ du lịch, yêu cầu quản lý khách, không gian an toàn cho cộng đồng dân cư... để triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Đồng thời, đã chủ động xây dựng phương án chọn sân bay Chu Lai và khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An (Hoiana), Tui Blue Nam Hội An làm thí điểm đón khách du lịch quốc tế bằng chuyến bay Charter (bay thuê nguyên chuyến)”, ông Hồng thông tin

Theo ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, nhiệm vụ hàng đầu khi triển khai thực hiện thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế là tuyệt đối đảm bảo an toàn cho du khách, cộng đồng dân cư và người lao động.

Ông Văn cho hay, ngay sau khi nhận được lựa chọn thí điểm, Sở này đã phối hợp với sân bay Chu Lai cùng Bộ GTVT đầu tư luồng kiểm dịch quốc tế riêng tại sân bay này.

Theo phương án, công tác đón khách quốc tế được thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Du khách đến Quảng Nam được tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng theo quy trình khép kín, ngắn ngày.

Trong thời gian lưu trú, nếu du khách muốn đi ra ngoài khu vực, địa điểm tham quan, nghỉ dưỡng phải đăng ký, thực hiện theo lộ trình và chỉ tham quan những nơi hoang vắng, xa khu dân cư.

Theo ông Văn, trong quá trình di chuyển từ sân bay Chu Lai về khu lưu trú, Sở Y tế sẽ chịu trách nhiệm giám sát; phối hợp với chủ khách sạn kiểm soát ngay từ đầu và áp dụng các quy trình nghiêm ngặt như đối với người nhập cảnh về nước lâu nay.

“Du khách di chuyển từ sân bay về khách sạn cũng phải yêu cầu giãn cách, mặc đồ bảo hộ, khi về khách sạn sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần đầu để kiểm tra. Chúng tôi cũng lên phương án dự phòng đối với ca dương tính Covid-19 để xử lý an toàn”, ông Văn nói.

Việc thí điểm đón khách quốc tế trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp thể hiện tinh thần tích cực phục hồi kinh tế gắn với kiểm soát dịch bệnh của tỉnh Quảng Nam.

"Hộ chiếu vắc xin": Chưa có quy định cụ thể

Ông Văn cho biết, khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam có thời gian lưu trú từ 5 - 10 ngày. Tất cả du khách phải đảm bảo các yêu cầu về “hộ chiếu vắc xin”, xét nghiệm âm tính, tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19.

“Những quy định, yêu cầu về “hộ chiếu vắc xin” như thế nào thì sẽ được Bộ Y tế quy định cụ thể. Tuy nhiên, đối với những du khách đến Việt Nam đã được tiêm vắc xin, có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ đồng hồ trước khi đến Việt Nam.

Cùng với đó, khi đến Việt Nam, những du khách này sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra Covid-19 thêm 2 lần nữa để kiểm chứng”, ông Văn thông tin.

Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, việc thí điểm đón khách quốc tế có mục tiêu kép là vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong trạng thái bình thường mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là nhiệm vụ thể hiện tinh thần tích cực phục hồi kinh tế gắn với kiểm soát dịch bệnh của tỉnh Quảng Nam.

Ông Thanh cho hay: Để thực hiện mục tiêu kép này, tỉnh Quảng Nam đã giao Sở VH-TT-DL và các Sở, ngành,địa phương phối hợp Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế khảo sát thực tế sân bay Chu Lai và các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng phức hợp xây dựng phương án đón khách quốc tế bằng các chuyến bay Charter đến Quảng Nam.

Ông Thanh cho biết thêm, nhằm triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng đã có đề nghị các Bộ, ngành trung ương có văn bản chỉ dẫn, quy định các điều kiện y tế đối với du khách quốc tế và phương án đảm bảo an toàn trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

Hướng dẫn phương án xử lý tình huống du khách nhiễm bệnh, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở dịch vụ du lịch, phương tiện vận tải, đảm bảo an toàn trong thời gian du lịch tại Việt Nam; quy định mức chi phí dịch vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Đồng thời, cập nhật và công khai danh sách các cơ sở y tế có thẩm quyền xét nghiệm cấp giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 và chứng nhận đã tiêm vắc - xin ngừa COVID -19 tại các quốc gia có liên quan; đàm phán với các cơ quan liên quan của các nước về chế độ nhập cảnh thuận lợi khi khách du lịch đến Việt Nam trở về nước hoặc đi sang nước thứ ba sẽ được ưu tiên nhập cảnh.

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam; hỗ trợ ưu tiên tiêm vắc - xin ngừa COVID -19 cho cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia đón khách du lịch quốc tế thuộc các cơ quan quản lý nhà nước.

