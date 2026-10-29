Hai cựu công an trong 'tổ tư vấn' khai không biết Mr Pips làm ăn phi pháp

Phiên xét xử vụ đại án ngoại hối, chứng khoán liên quan trùm lừa đảo Phó Đức Nam (Mr Pips) và 187 đồng phạm hôm nay bước vào ngày làm việc thứ tư.

Qua thẩm vấn tại TAND Hà Nội, thủ đoạn của từng mắt xích trong hệ thống này dần được phơi bày. Nam là thống lĩnh thâu tóm mọi hoạt động; Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) là "diễn giả" truyền cảm hứng điều hành một phần ba số văn phòng toàn quốc; dưới trướng là dàn nhân viên sale, chăm sóc khách hàng hùng hậu cả nghìn người trực tiếp dụ dỗ, "chăn dắt" nhà đầu tư.

Sự vận hành của đường dây này có hậu thuẫn từ "tổ tư vấn" bí mật am tường pháp luật với hai công an và một luật sư, theo cáo trạng.

Họ được trả công tổng cộng 6,4 tỷ đồng trong 2 năm, chuyên cố vấn đường đi nước bước cho Nam trong những vụ bị nhà đầu tư khiếu kiện hoặc đàn em bị khám xét, công an triệu tập.

Trước cáo buộc đồng phạm lừa đảo, 3 người này khai không thể ngờ Nam điều hành cả một "đế chế làm ăn phi pháp".

"Thế bọn em có lừa người ta không?"

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, năm 2020 Nam quen Nguyễn Thanh Phong làm việc tại Bộ Công an, do đang yêu em gái Phong.

Qua Phong, Nam kết nối với công an Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn.

Tại phiên toà, ba bị cáo Phong, Trường Sơn, Bá Sơn cùng khai đã tin những gì Nam nói về hoạt động kinh doanh. Họ được Nam giải thích công ty có giấy phép ở Thổ Nhĩ Kỳ, điều kiện đầy đủ. Họ cũng biết hoạt động ngoại hối tại Việt Nam chưa được cấp phép nhưng Nam nói việc này không bị cấm. Nam có nhu cầu được đội ngũ am tường pháp lý giải đáp các vấn đề để doanh nghiệp hoạt động chuẩn chỉnh.

"Tôi nghĩ nhu cầu này chính đáng nên hỗ trợ", bị cáo Trường Sơn trình bày tại phiên toà, khai không biết hệ thống giao dịch do Nam vận hành bị cáo buộc là công cụ lừa đảo, nếu biết đã tố giác ngay.

"Khi Nam bảo bị khách tố cáo lừa đảo, tôi hỏi đi hỏi lại: Thế bọn em có lừa người ta không? Nam trả lời: Chắc chắn là không anh ạ", bị cáo Trường Sơn kể lại cuộc trao đổi.

Vẫn băn khoăn về cách kiếm tiền, Trường Sơn khai còn hỏi lại: "Thế bọn em kiếm tiền kiểu gì?". Nam đáp "hưởng tiền môi giới" và cho vay "margin".

Theo giải thích của Nam, sàn forex duyệt vay nhiều gấp 1.000 lần tiền trong tài khoản, tức có một triệu có thể vay được một tỷ đồng. "Người ta chơi liên tục, bọn em ăn phí giao dịch và lãi suất cho vay", Sơn thuật lại lời của Nam và cho hay được cam kết đây là "tiền sạch" nên mới tin tưởng, hỗ trợ.

Nghe xong trình bày của bị cáo Trường Sơn, chủ tọa Trần Nam Hà phân tích: "Nam nói gì bị cáo cũng tin à? Người ta nói là một chuyện, bị cáo làm trong lĩnh vực pháp luật càng phải suy xét đánh giá, khai thế người ngồi dưới phòng xử sao chấp nhận được".

Bị cáo Trường Sơn nói "thực sự trăn trở" với vai trò của mình, nếu bị quy kết đồng phạm lừa đảo thì rất "băn khoăn".

"Em gái giữ trăm tỷ cho Mr Pips nhưng không mang đồng nào về nhà"

Băn khoăn và trăn trở hơn cả Trường Sơn là bị cáo Phong, anh trai của người yêu Nam. Hai anh em Phong đều vướng lao lý trong đại án này.

Trong khi em gái bị truy tố Rửa tiền với cáo buộc dùng tiền bẩn mua trăm kg vàng giấu giúp bạn trai, Phong đối mặt hai tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng giống đồng nghiệp, cựu công an Phong khẳng định nếu biết Nam làm ăn phi pháp thì không bao giờ dính vào, và mối quan hệ đã rất khác.

"Nam chỉ hỏi về chính sách chứng khoán ngoại hối ở Việt Nam thế nào, tôi tìm đường link một bài báo nói việc hoạt động này chưa được cấp phép và gửi cho Nam", cựu công an Phong khai.

Còn Nam khai chỉ trả tiền cho "3 anh" tìm hiểu quy định pháp luật để đăng ký thí điểm một mô hình đoạt động chứng khoán ngoại hối tại Việt Nam. Khi đàn em bị bắt, Nam có nhờ vả nhưng "3 anh này" nói không quen ai, không giúp gì được.

Mr Pips Phó Đức Nam (hàng trên cùng) và các đồng phạm bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên tòa. Ảnh: Hoàng Giang

Bốn người có một nhóm chat Telegram, nhưng Phong khai "hầu như không xem", cũng chưa từng giúp gì được cho Nam.

Sau này khi thấy nhân viên của Nam bị bắt, Phong linh cảm việc làm ăn của Nam "không trong sáng" nên chủ động xa cách, không giữ liên lạc.

"Không giúp gì mà nhận nhiều tiền thế?" chủ tọa truy vấn về số tiền 6,4 tỷ đồng, trong đó riêng Phong hưởng 2,2 tỷ.

Bị cáo Phong đáp "chưa từng đòi hỏi", "Nam vốn phóng khoáng với anh em nên thích là chuyển tiền cho chứ không phải tháng nào tư vấn nhiều trả nhiều, tư vấn ít trả ít".

Bị cáo khai thấy "phát ngại" vì nhiều tháng không làm gì song Nam vẫn chuyển tiền. Sau này thấy Nam than thở stress vì chuyện làm ăn và tự nhận thấy không giúp gì được nhiều, nhóm tự giải tán, không nhận tiền của Nam nữa.

Với việc chung tiền với Nam mua 4 thửa đất trong Tây Ninh, Phong còn bị cáo buộc Rửa tiền. Tại phiên toà, Phong nói "thấy oan ức", vì đây là việc chung vốn đầu tư đơn thuần.

Các thửa đất đều của cô bác dưới quê, Phong mua để "đón sóng" dự án. Do chỉ có 1,2 tỷ, còn thiếu một tỷ đồng, Phong rủ Nam góp vốn.

"Oan ức nữa", theo Phong, là bị mang tiếng chơi thân với Nam, em gái yêu Nam, thì "chắc nhà phải giàu lắm".

Bị cáo bày tỏ rất khổ tâm "luôn sống trong nghi ngờ của mọi người". Nhưng thực tế, cha mẹ làm nông dân vẫn phải "mưu sinh từng ngày, không sung sướng gì".

Theo Phong, em gái tuy cầm mấy trăm tỷ mua vàng giúp Nam nhưng "chưa mang một đồng nào về nhà".

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.