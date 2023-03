Xe trùng biển "siêu đẹp" tại trụ sở công an xã là của 1 công an viên

Ngày 31-3, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về việc một xe máy loại Yamaha Exciter mang biển số 60B6-888.88 trùng biển số với chiếc xe máy hiệu Yaz, một trong bốn biển số xe siêu đẹp mà công an đang làm rõ tại cửa trực ban của công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ).

Theo đó, chiều ngày 30-3, sau khi tiếp nhận thông tin từ Phóng viên của PLO, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo Phòng CSGT và Công an huyện Cẩm Mỹ xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh xe máy Exciter gắn biển 60B6-888.88.

Xe máy Exciter của công an viên xã Sông Nhạn gắn biển mang biển số 60B6-888.88 trùng biển số với chiếc xe máy khác. Sau khi bị phóng viên phát hiện đã tháo biển số xe. Ảnh: VH.

“Bước đầu xác định chiếc xe máy Exciter là của một công an viên bán chuyên trách đang làm việc tại công an xã Sông Nhạn. Qua làm việc người này cho biết thấy biển số đẹp nên đã gắn vào chiếc xe và để chụp hình. Hiện cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định”, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Trước đó, phóng viên PLO đến trụ sở công an xã Sông Nhạn về việc hai vợ chồng bấm được biển số 60B6-88.889 cho chiếc xe máy nhãn hiệu Suzuki, chiếc xe hiệu Honda SH được biển số 60B6-88.886 và hai chiếc xe máy hiệu Yaz 125 cũng được biển số đẹp là 60B6-88.888 và 60B6-88.868.

Tuy nhiên tại trụ sở chúng tôi bất ngờ trông thấy một xe máy loại Yamaha Exciter 150 mang biển số 60B6-888.88 ngay cửa trực ban của công an xã.

Khi chúng tôi thắc mắc với một công an viên ở đây "vì sao lại có biển xe chiếc xe máy trùng với một trong bốn biển xe máy mà công an đang xác minh?". Tuy nhiên công an viên không trả lời.

Một lúc sau thì biển số xe này đã bị gỡ xuống.

