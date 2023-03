Vợ chồng bấm được biển số siêu VIP: Công an làm việc với những người liên quan

Ngày 31-3, Đoàn kiểm tra Công an tỉnh Đồng Nai gồm các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn đang xác minh, làm rõ quy trình bấm 4 biển số đẹp mà vợ chồng ông Tr.T.Ph (ngụ huyện Cẩm Mỹ) bấm được vào ngày 29-3.

Công an làm việc với những người liên quan việc bấm được 4 biển số siêu VIP

Phía Công an tỉnh đã làm việc với những bên liên quan, yêu cầu cán bộ phụ trách và 2 vợ chồng bấm được biển số siêu VIP tường trình lại sự việc.

Cơ quan chức năng cũng tạm giữ các xe có liên quan để làm rõ nguồn gốc, quy trình tiếp nhận, thụ lý hồ sơ đăng ký cấp biển số được tiến hành như thế nào.

Như đã đưa tin, vào ngày 29-3, vợ chồng ông Ph. đến Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ để bấm biển số. Trong đó, người chồng bấm được biển số 60B6-88889 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-88886 cho xe SH150i; người vợ là Ng.Th.Th.Tr bấm được biển số 60B6-88888 và biển 60B6-88868 cho 2 chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Yaz

Phía Công an đã niêm phong hồ sơ, máy móc và làm việc với những người liên quan. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết "Quan điểm của công an tỉnh Đồng Nai là sẽ điều tra làm sáng tỏ mọi việc, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm".

Theo tìm hiểu, vợ chồng ông Tr.T.Ph làm nghề kinh doanh mua bán xe máy xe ở huyện Cẩm Mỹ. Trong giới dân chơi biển số xe, vợ chồng anh Ph. được đánh giá là có tiếng trong vùng.

